خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدردانی وزیربهداشت از کادر سلامت در سالی پر فراز و نشیب/ پیام تبریک عیدفطر و امید به آینده

کد خبر : 1764058
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر و آغاز سال نو، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، ضمن تبریک این اعیاد، از تلاش‌ها و فداکاری‌های بی‌وقفه کادر بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۴ که با رویدادهای دشوار و بحران‌های متعددی از جمله جنگ‌های تحمیلی و حوادث ناگوار همراه بود، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا،  محمدرضا ظفرقندی در این پیام با تأکید بر اهمیت همدلی و همبستگی در نظام سلامت، خواستار تداوم حضور فعال و نظارت میدانی مسئولان برای رفع موانع و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم شد.

متن پیام وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی به شرح زیر است:

«در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادت، آرزومندم همزمانی بهار معنویت با آغاز بهار طبیعت و نورزو باستانی ایرانیان، نویدبخش روز و روزگاری بهتر برای مردم عزیز میهن‌مان و مجموعه خدمتگزاران گرامی نظام سلامت باشد.

نظام سلامت کشور در سال 1404 یکی از دشوارترین سال‌های خدمت‌رسانی خود را تجربه کرد؛ وقوع دو جنگ ناجوانمردانه و تحمیلی و حادثه تاسف برانگیز انفجار بندرعباس و رویدادهای غمبار دی‌ماه، آزمون‌هایی سخت و جدی برای نظام سلامت کشورمان بود؛
اینک در بحبوحه این روزهای دشوار نیز حضور، مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی شما و همکاران عزیزمان ستودنی و مایه مباهات و شایسته سپاسگزاری است. تاریخ، حماسه حضور و فداکاری‌های کادر سلامت را از یاد نخواهد برد.

این بار نیز به یاری خداوند و بر اساس حسن میهن‌دوستی، با همکاری و حضور همه همکاران‌مان، با تمام توان و امکانات در کنار این مردم خوب و نجیب خواهیم ایستاد و یاری‌رسان ایشان خواهیم بود؛ در این مسیر انتظار می‌رود همچون گذشته با حضور فعال، نظارت‌ها و سرکشی‌های میدانی در حوزه تحت مدیریت و بررسی و تحلیل مسائل، ارسال گزارش‌ها به بخش‌های مرتبط در وزارتخانه و اینجانب، زمینه‌های لازم برای رفع مشکلات احتمالی و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر را فراهم آورید.

با آرزوی پیروزی، صلح، آرامش و آبادانی

دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل