به گزارش ایلنا، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: با پیگیری‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه‌های خدمات پزشکی سال ۱۴۰۵ پیش از پایان سال ۱۴۰۴ نهایی و برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شد.

وی گفت: تلاش ما این بود که تعرفه‌های خدمات سلامت سال ۱۴۰۵ پیش از پایان سال ۱۴۰۴ ابلاغ شود تا از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ مراکز درمانی بتوانند خدمات خود را بر اساس تعرفه‌های جدید ارائه دهند.

وی با اشاره به مشکلاتی که در سال‌های گذشته به دلیل تأخیر در اعلام تعرفه‌ها ایجاد می‌شد، افزود: تجربه نشان داده است که وقتی تعرفه‌ها دیر اعلام می‌شود، برخی مراکز درمانی ناچار به دریافت هزینه‌ها بر اساس تعرفه‌های متفاوت می‌شوند و در این شرایط پوشش بیمه‌ای نیز به‌طور کامل اعمال نمی‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: خوشبختانه با همکاری وزارت بهداشت، دولت و شورای عالی بیمه سلامت، مراحل تصویب تعرفه‌های سال ۱۴۰۵ در روزهای پایانی سال طی شد و پس از دریافت مصوبه نهایی دولت، این تعرفه‌ها به سراسر کشور ابلاغ شد.

دکتر رضوی تصریح کرد: بر اساس این تعرفه‌ها، ارائه خدمات پزشکی در مراکز دولتی با پوشش کامل بیمه‌های پایه انجام خواهد شد و بیمه‌های تکمیلی نیز می‌توانند بر اساس همین تعرفه‌ها پوشش خدمات در مراکز خصوصی را ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: تعرفه‌های جدید شامل تمامی خدمات حوزه سلامت از جمله ویزیت پزشکان، خدمات بستری و سرپایی، خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی و همچنین هتلینگ بیمارستان‌ها است و این تعرفه‌ها برای تمامی مراکز دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه ابلاغ شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین از اصلاح بخشی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت خبر داد و گفت: اصلاح این کتاب در راستای اجرای عدالت بین رشته‌ای در نظام سلامت در دستور کار قرار دارد و قرار بود طی چند سال انجام شود که بخشی از اصلاحات آن برای سال ۱۴۰۵ اعمال شده است.

وی افزود: در این اصلاحات، تغییراتی نیز در تعرفه‌های مربوط به خدمات پرستاری اعمال شده که از ابتدای سال ۱۴۰۵ قابل اجرا خواهد بود.

براساس گزارش وبدا، رضوی در پایان تأکید کرد: ابلاغ به‌موقع تعرفه‌های خدمات سلامت با پیگیری و تأکید وزیر بهداشت انجام شد تا مراکز درمانی بتوانند از ابتدای سال آینده خدمات خود را بر اساس چارچوب مشخص و با پوشش مناسب بیمه‌ای ارائه دهند.

