تمهیدات ترافیکی ویژه نماز عید فطر در تهران

وی اظهار کرد: در همین راستا پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با هماهنگی سایر مبادی ذیربط نسبت به تأمین نظم و ایمنی، تسهیل در عبور و مرور نمازگزاران و پیش بینی محل پارک برای انواع وسایل نقلیه مورد استفاده شهروندان اقدام می‌کند.

موسوی پور درخصوص زمان اجرای این طرح اعلام کرد: اجرای محدودیت های تردد از ساعت ۴ بامداد روز عید فطر در معابر پیرامون مصلی بزرگ امام خمینی (ره) به منظور برگزاری نماز عید سعید فطر در خیابان‌های: شهید بهشتی از تقاطع سهروردی به سمت غرب تا خیابان قائم مقام فراهانی، شهید علی اکبری از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی، خیابان میرعماد از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان در ضلع غربی مصلی امام‌خمینی (ره)، طول خیابان هویزه و خرمشهر در حد فاصل صابونچی و عشقیار تا خیابان شهید قنبرزاده، مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی در محدوده مصلی بزرگ امام خمینی (ره) از بزرگراه کردستان، مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه شهید حقانی و خط ویژه اتوبوس در خیابان‌های شهید بهشتی و شهید مطهری اجرا می گردد.

سردار موسوی پور در ادامه افزود: اجرای محدودیت های توقف نیز از ساعت ۲۴ شب قبل از روز عید فطر در معابر پیرامون مصلی بزرگ امام خمینی (ره) به منظور برگزاری نماز عید سعید فطر نیز در هر دو مسیر بزرگراه شهید مدرس از میدان هفت تیر تا حقانی، هر دو مسیر بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان آفریقا تا پل سید خندان، هر دو مسیر خیابان شهید قنبرزاده حدفاصل بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید بهشتی از میدان تختی تا خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرعماد حد فاصل خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید مفتح حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهید مطهری«به استثناء اتوبوس های شرکت واحد»، خیابان پاکستان از خیابان شهید بهشتی تا بزرگراه مدرس، خیابان هویره و خرمشهر حدفاصل قنبرزاده تا عشقیار( به استثناء موتور سیکلت)، محدوده ضلع غربی خیابان هفت تیر، خیابان زهره و خیابان قائم مقام فراوانی، خبابان عشقیار حدفاصل خیابان خرمشهر تا بزرگراه شهید سلیمانی، خیابان شهید مطهری حدفاصل خیابان میرعماد تا خیابان شهید علی اکبری، خیابان اقاقیا، کوچه مهرداد و تیرداد در خیابان علی حسینی و کوچه سورانی در خیابان قنبرزاده( جهت پارک موتور سیکلت) اجرا می گردد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: شهروندان می‌توانند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، وسایل نقلیه خود را در پارکینگ‌های گلگشت، حکمت صدرا، بنیاد مستضعفان، بیهقی، چهل سرا و راه آهن پارک نمایند.

موسوی پور در خصوص محل پارک خودروهای شخصی نمازگزاران گفت: محل های پیش بینی شده جهت پارک خودروهای شخصی در بزرگراه شهید مدرس از میدان هفت تیر تا خیابان پاکستان در هردو مسیر و در ادامه از ۱۰۰ متر بالاتر از پل حکیم تا بزرگراه حقانی در هر دو مسیر، محور شهید همت حدفاصل بزرگراه حقانی تا بزرگراه‌شهید مدرس در هردو مسیر «به صورت مورب» خیابان شهید مطهری از خیابان شهید علی اکبری به سمت شرق تا خیابان شهدای فراجا، خیابان شهید بهشتی حدفاصل خیابان قائم مقام فراهانی تا خیابان ولیعصر (عج) «در ضلع شمال و جنوب،» معابر شرقی و غربی طول خیابان سهروردی شامل «زینالی، کاووسی فر، خیابان اندیشه در شرق سهروردی»، بلوار دادمان و خیابان شهیدی در بلوار آفریقا، خیابان هویره و خیابان خرمشهر حدفاصل خیابان عشقیار تا خیابان سهروردی، خیابان بیهقی و «معابر شرقی-غربی خیابان بیهقی» و کلیه معابری که به موجب طرح انتظامی -ترافیکی، توقف در آن ها آزاد می باشد.

وی در خصوص پارکینگ موتورسیکلت ها نیز افزود: پارکینگ موتور سیکلت در خیابان خرمشهر و هویزه حدفاصل خیابان عشقیار تا قنبرزاد، کوچه مهرداد و تیرداد در خیابان علی حسینی، خیابان سورنا حد فاصل خیابان قنبرزاده تا خیابان عشقیار، خیابان اقاقیا حد فاصل خیابان بیهقی تا بزرگراه مدرس‌ و خیابان مفتح کوچه «چهاردهم ودوازدهم» می باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از نمازگزاران عید سعید فطر خواست ضمن مدیریت زمان و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از توقف های غیر مجاز و سد معبر که باعث اخلال در تردد دیگر شهروندان می شود جدا خودداری نموده و با رعایت سرعت مطمئنه به سلامت به مقصد برسند.

براساس گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، توصیه پایانی رئیس پلیس راهور تهران برای آن دسته از نمازگزارانی که با موتورسیکلت مراجعه می نمایند ، استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک نشین موتورسیکلت ضروری است چرا که ضامن سلامتی راکبان این وسیله نقلیه کم ایمن، کلاه ایمنی ، کلاه زندگی است.