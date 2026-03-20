تداوم فعالیت مددسراهای سیار تا پایان تعطیلات نوروزی

وی با تشریح جزئیات فعالیت این مددسرا ها افزود: این مددسراهای سیار هر شب از غروب تا صبح روز بعد در نقاط پایش‌شده مستقر هستند و علاوه بر ایجاد فضای اسکان موقت، با پذیرایی از افراد در معرض آسیب و کارتن‌خواب‌ها میزبانی می‌کنند.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، مقدمی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده افراد آسیب‌دیده یا بی‌سرپناه در سطح معابر، در هر ساعت از شبانه‌روز با سامانه ۱۳۷ پلاس تماس بگیرند تا بلافاصله پس از ثبت گزارش، تیم‌های فوریتی و مددکاران اجتماعی به محل اعزام شده و نسبت به ساماندهی و انتقال این افراد به مراکز حمایتی اقدام کنند.