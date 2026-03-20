تداوم فعالیت مددسراهای سیار تا پایان تعطیلات نوروزی

تداوم فعالیت مددسراهای سیار تا پایان تعطیلات نوروزی
معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از استقرار و فعالیت مستمر مددسراهای سیار در میادین اصلی شهر تا پایان نوروز ۱۴۰۵ خبر داد تا در شب‌های بهاری نیز هیچ فرد آسیب‌دیده‌ای بدون سرپناه نماند.

به گزارش ایلنا، یوسف مقدمی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌ «پناه گرم» در آستانه سال نو اظهار کرد: مددسراهای سیار که از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در میادین منتخب و پرتردد پایتخت مستقر شده‌اند، بدون وقفه و تا پایان ایام نوروزی به خدمات‌رسانی خود ادامه خواهند داد.

وی با تشریح جزئیات فعالیت این مددسرا ها افزود: این مددسراهای سیار هر شب از غروب تا صبح روز بعد در نقاط پایش‌شده مستقر هستند و علاوه بر ایجاد فضای اسکان موقت، با پذیرایی از افراد در معرض آسیب و کارتن‌خواب‌ها میزبانی می‌کنند. 

براساس گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، مقدمی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده افراد آسیب‌دیده یا بی‌سرپناه در سطح معابر، در هر ساعت از شبانه‌روز با سامانه ۱۳۷ پلاس تماس بگیرند تا بلافاصله پس از ثبت گزارش، تیم‌های فوریتی و مددکاران اجتماعی به محل اعزام شده و نسبت به ساماندهی و انتقال این افراد به مراکز حمایتی اقدام کنند.

