به گزارش ایلنا، معاون رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی گفت: کارت « امید مادر» از فردا اول فروردین ۱۴۰۵ به تمام مادران ایرانی اختصاص پیدا می‌کند و تا ۲ سالگی نوزاد شارژ می‌شود.

یعقوب اندایش افزود: در سال آینده یعنی از اول فروردین ۱۴۰۵، طرح کارت امید مادر که در قالب کالابرگ است ولی در قالب طرح جوانی جمعیت می‌باشد برای فرزندان تازه متولد شده ماهانه ۲ میلیون تومان به حساب مادر فرزند واریز و برقرار می‌شود.

