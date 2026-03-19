پیام تسلیت معاون پرستاری وزارت بهداشت در پی شهادت پرستار ناو دنا

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، عباس عبادی در این پیام، این حادثه غم‌انگیز را به خانواده شهیدان و جامعه پرستاری تسلیت گفت و از ایثار و شجاعت این پرستار فداکار در دفاع از امنیت کشور یاد کرد.

متن پیام تسلیت معاون پرستاری وزارت بهداشت به شرح زیر است:

«إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»

جامعه پرستاری کشور در سوگ ناوسروان محمود صادقی، پرستار شجاع و متعهد ناو دنا، که در حمله ناجوانمردانه به این ناو پرافتخار در آب‌های بین‌المللی به شهادت رسید، عزادار است و این مصیبت را به خانواده مکرم ایشان، جامعه‌ پرستاری و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌نماید.

شهید ناوسروان صادقی، در کسوت پرستار، نماد تعهد و ایثار بود و دانش و شجاعت خود را در راه دفاع از امنیت و اقتدار میهن به کار گرفت. این حادثه تلخ، یادآور جایگاه رفیع پرستاران فداکار در تمامی عرصه‌هاست.

از خداوند متعال، برای این شهیدان والامقام، غفران الهی؛ برای مجروحان، شفای عاجل؛ و برای بازماندگان، صبر جمیل مسئلت داریم.

دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت

