پیام تسلیت معاون پرستاری وزارت بهداشت در پی شهادت پرستار ناو دنا

پیام تسلیت معاون پرستاری وزارت بهداشت در پی شهادت پرستار ناو دنا
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت شهادت ناوسروان محمود صادقی، پرستار ناو دنا و همرزمانش، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، عباس عبادی در این پیام، این حادثه غم‌انگیز را به خانواده شهیدان و جامعه پرستاری تسلیت گفت و از ایثار و شجاعت این پرستار فداکار در دفاع از امنیت کشور یاد کرد. 

متن پیام تسلیت معاون پرستاری وزارت بهداشت به شرح زیر است: 

متن کامل پیام به شرح زیر است: 

«إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ» 

جامعه پرستاری کشور در سوگ ناوسروان محمود صادقی، پرستار شجاع و متعهد ناو دنا، که در حمله ناجوانمردانه به این ناو پرافتخار در آب‌های بین‌المللی به شهادت رسید، عزادار است و این مصیبت را به خانواده مکرم ایشان، جامعه‌ پرستاری و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌نماید. 

شهید ناوسروان صادقی، در کسوت پرستار، نماد تعهد و ایثار بود و دانش و شجاعت خود را در راه دفاع از امنیت و اقتدار میهن به کار گرفت. این حادثه تلخ، یادآور جایگاه رفیع پرستاران فداکار در تمامی عرصه‌هاست. 

از خداوند متعال، برای این شهیدان والامقام، غفران الهی؛ برای مجروحان، شفای عاجل؛ و برای بازماندگان، صبر جمیل مسئلت داریم. 

دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت

