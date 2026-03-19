پیام تسلیت معاون پرستاری وزارت بهداشت در پی شهادت پرستار ناو دنا
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت شهادت ناوسروان محمود صادقی، پرستار ناو دنا و همرزمانش، پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، عباس عبادی در این پیام، این حادثه غمانگیز را به خانواده شهیدان و جامعه پرستاری تسلیت گفت و از ایثار و شجاعت این پرستار فداکار در دفاع از امنیت کشور یاد کرد.
متن پیام تسلیت معاون پرستاری وزارت بهداشت به شرح زیر است:
«إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»
جامعه پرستاری کشور در سوگ ناوسروان محمود صادقی، پرستار شجاع و متعهد ناو دنا، که در حمله ناجوانمردانه به این ناو پرافتخار در آبهای بینالمللی به شهادت رسید، عزادار است و این مصیبت را به خانواده مکرم ایشان، جامعه پرستاری و ملت شریف ایران تسلیت عرض مینماید.
شهید ناوسروان صادقی، در کسوت پرستار، نماد تعهد و ایثار بود و دانش و شجاعت خود را در راه دفاع از امنیت و اقتدار میهن به کار گرفت. این حادثه تلخ، یادآور جایگاه رفیع پرستاران فداکار در تمامی عرصههاست.
از خداوند متعال، برای این شهیدان والامقام، غفران الهی؛ برای مجروحان، شفای عاجل؛ و برای بازماندگان، صبر جمیل مسئلت داریم.
دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت