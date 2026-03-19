خدماترسانی شرکت اتوبوسرانی تهران در عید سعید فطر از ۱۵ نقطه پایتخت
به گزارش ایلنا، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیهای ضمن عرض تبریک پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن عید نوروز ۱۴۰۵ و عید سعید فطر، از خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت در مراسم نماز عید سعید فطر، خبر داد.
بر این اساس، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای آرامش خاطر و رفاه حال شرکتکنندگان در این مراسم که در محل مصلی حضرت امام خمینی (ره) برگزار میشود، با آمادگی کامل ناوگان ضمن تخصیص ناوگان مخصوص مراسم و برقراری سرویسهای دربستی از مساجد و پایگاههای بسیج مناطق ۲۲گانه سطح شهر، از ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد از ۱۵ مبدا و میدان اصلی به شرح زیر اقدام به جابهجایی شهروندان گرامی مینماید:
چهارراه تهرانپارس – میدان آزادی - میدان خراسان - پایانه خاوران -شهرک شهید بروجردی - شهرک شهید محلاتی - میدان رسالت - میدان نبوت - ابوذر – نازیآباد - شهرک شهید باقری- تهرانسر – فلکه دوم صادقیه - دولتآباد- میدان شهرری
لازم به ذکر است، در پایان این مراسم، شرکتکنندگان به مبادی و میادین اولیه، بازگردانده خواهند شد.