به گزارش ایلنا، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای ضمن عرض تبریک پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن عید نوروز ۱۴۰۵ و عید سعید فطر، از خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت در مراسم نماز عید سعید فطر، خبر داد.

بر این اساس، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای آرامش خاطر و رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم که در محل مصلی حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود، با آمادگی کامل ناوگان ضمن تخصیص ناوگان مخصوص مراسم و برقراری سرویس‌های دربستی از مساجد و پایگاه‌های بسیج مناطق ۲۲گانه سطح شهر، از ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد از ۱۵ مبدا و میدان اصلی به شرح زیر اقدام به جابه‌جایی شهروندان گرامی می‌نماید:

چهارراه تهرانپارس – میدان آزادی - میدان خراسان - پایانه خاوران -شهرک شهید بروجردی - شهرک شهید محلاتی - میدان رسالت - میدان نبوت - ابوذر – نازی‌آباد - شهرک شهید باقری- تهرانسر – فلکه دوم صادقیه - دولت‌آباد- میدان شهرری

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان به مبادی و میادین اولیه، بازگردانده خواهند شد.

