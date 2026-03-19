خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید مهلت دفاع از پایان نامه تا ۱۵ اردیبهشت ماه

کد خبر : 1763639
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: مهلت دفاع از پایان‌نامه، رساله و پروپزال مقاطع تحصیلات تکمیلی تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش ایلنا، براساس ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مهلت دفاع از پایان‌نامه، رساله و پروپزال مقاطع تحصیلات تکمیلی را برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید کنند. 

به استناد ابلاغیه جدید معاونت آموزشی به شماره ۳۴۳۰۷۳ به تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ به دانشگاه‌ها اختیار داده شد تا مهلت دفاع از پارساها و پروپزال‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی را با رعایت موارد مرتبط با نظام وظیفه عمومی دانشجویان آقا وعدم همزمانی تحصیل برای دانشجویان جدیدالورود تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید کنند. 

در ابلاغیه پیشین به تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود که با ابلاغیه جدید تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل