تمدید مهلت دفاع از پایان نامه تا ۱۵ اردیبهشت ماه

به گزارش ایلنا، براساس ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مهلت دفاع از پایان‌نامه، رساله و پروپزال مقاطع تحصیلات تکمیلی را برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید کنند.

به استناد ابلاغیه جدید معاونت آموزشی به شماره ۳۴۳۰۷۳ به تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ به دانشگاه‌ها اختیار داده شد تا مهلت دفاع از پارساها و پروپزال‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی را با رعایت موارد مرتبط با نظام وظیفه عمومی دانشجویان آقا وعدم همزمانی تحصیل برای دانشجویان جدیدالورود تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید کنند.

در ابلاغیه پیشین به تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود که با ابلاغیه جدید تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شد

انتهای پیام/