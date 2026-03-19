به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت پیرحسین کولیوند، رئیس هلال‌احمر به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

خبر شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی، فرزند فرهیخته انقلاب اسلامی و از چهره‌های اثرگذار عرصه مدیریت و خدمت به کشور، موجی از اندوه و تأثر عمیق در دل‌های دوستداران ایران اسلامی و خدمتگزاران مردم برانگیخت.

شهید دکتر لاریجانی از جمله شخصیت‌هایی بود که سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را با تعهد، درایت و روحیه‌ای سرشار از مسئولیت‌پذیری در مسیر اعتلای ایران اسلامی، پاسداری از آرمان‌های انقلاب و خدمت به مردم سپری کرد. نگاه راهبردی، اندیشه عمیق و منش متین او در عرصه‌های گوناگون مدیریتی، فرهنگی و سیاسی، او را به یکی از چهره‌های ماندگار در عرصه خدمت به میهن تبدیل کرده بود.

آن شهید عزیز با روحیه‌ای آمیخته از حکمت، صلابت و دلسوزی صادقانه برای مردم، همواره در مسیر حل مسائل کشور و دفاع از منافع ملت ایران گام برمی‌داشت. او در تصمیم‌گیری‌های کلان، همواره نگاهی مسئولانه به آینده کشور داشت و در سخت‌ترین شرایط، با آرامش، تدبیر و عقلانیت به دنبال راه‌حل‌هایی برای خدمت بهتر به مردم بود.

از ویژگی‌های برجسته آن شهید بزرگوار، توجه ویژه و حمایت‌های صمیمانه و مؤثر از سازمان‌های امدادی و خدمت‌رسان کشور بود؛ سازمان‌هایی که در خط مقدم نجات جان انسان‌ها و تسکین آلام مردم قرار دارند.

در مقاطع مختلف، به‌ویژه در شرایط دشوار و بحرانی، ایشان همواره پشتیبان و حامی تلاش‌های شبانه‌روزی امدادگران، پزشکان و نیروهای خدمت‌رسان بودند. در روزهای سخت و نفس‌گیر همه‌گیری بیماری کرونا که کادر درمان، نیروهای اورژانس و امدادگران هلال‌احمر با ایثار و فداکاری در خط مقدم خدمت قرار داشتند، حمایت‌های معنوی و راهگشای آن بزرگوار، دلگرمی‌بزرگی برای خادمان سلامت و امدادگران کشور به شمار می‌آمد.

آن شهید عزیز با درک عمیق از اهمیت نجات جان انسان‌ها و تسکین دردهای مردم، همواره بر تقویت ظرفیت‌های امدادی و درمانی کشور تأکید داشت و با نگاه انسانی و مسئولانه، قدردان تلاش‌های خاموش اما بزرگ امدادگران و خدمتگزاران مردم بود.

اما آنچه این اندوه را برای اینجانب جان‌سوزتر و سنگین‌تر کرد، لحظه شنیدن خبر تلخ ترور این شهید گرانقدر بود. هنوز دقایقی از انتشار خبر نگذشته بود که با قلبی آکنده از نگرانی و اندوه، به همراه همکاران پرتلاش و فداکار خود، بی‌درنگ به محل حادثه عزیمت کردیم. در آن فضای سنگین و آکنده از التهاب، با تمام توان و با روحیه‌ای سرشار از مسئولیت، فرآیند امدادرسانی و جست‌وجو را آغاز کردیم.

امدادگران و همکارانم با امید، توکل به خداوند متعال و تلاشی خستگی‌ناپذیر، لحظه‌ای از تلاش بازنایستادند و با دستانی خسته اما دل‌هایی امیدوار، در حال تفحص و جست‌وجوی نشانه‌ای از حیات بودند. در آن لحظات نفس‌گیر، قلب‌هایمان سرشار از امید بود که شاید هنوز بتوان کاری کرد، شاید هنوز کورسویی از امید باقی مانده باشد.

اما سرانجام، در میان آن دقایق سنگین و تلخ، حقیقتی جانکاه و باورناپذیر آشکار شد؛ لحظه‌ای که با چشمانی مملو از اندوه و قلبی آکنده از حسرت، دریافتیم که آن خدمتگزار بزرگ ملت، آسمانی شده و به قافله شهیدان پیوسته است. آن لحظه برای من از دردناک‌ترین و فراموش‌نشدنی‌ترین لحظات عمرم بود؛ لحظه‌ای که در سکوتی سنگین، عظمت فقدان مردی را احساس می‌کردم که عمر خویش را وقف خدمت به مردم و اعتلای این سرزمین کرده بود.

بی‌تردید فقدان چنین شخصیتی، ضایعه‌ای سنگین برای جامعه مدیریتی، علمی و خدمت‌رسان کشور است؛ شخصیتی که با اخلاص، عقلانیت و دلبستگی صادقانه به سرنوشت ملت ایران، در مسیر خدمت حرکت می‌کرد و هیچ‌گاه از مسئولیت‌های بزرگ و دشوار فاصله نگرفت.

شهادت این خدمتگزار صدیق، جلوه‌ای دیگر از مظلومیت خادمان ملت و نشانه‌ای از مسیر دشوار و پرهزینه‌ای است که مردان بزرگ برای حفظ عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی‌پیموده‌اند. بی‌گمان یاد و نام او به عنوان مدیری متعهد، دلسوز و حامی صادق خدمتگزاران مردم در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد ماند.

اینجانب ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه، شهادت این فرزند خدوم ایران اسلامی را به خانواده مکرم ایشان، جامعه علمی و مدیریتی کشور، همکاران و همراهان آن مرحوم و همه دوستداران خدمت به مردم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

روحش شاد، یادش جاودان و راهش پررهرو باد.

انتهای پیام/