به گزارش ایلنا، متن پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

_«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»_

خبر جان‌سوز شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر فرهیخته و انقلابی اطلاعات، در جریان جنایت تروریستی دشمنان اسلام و انقلاب، موجب تألم و اندوه عمیق گردید.

فقدان این بزرگ‌مرد عرصه جهاد و خدمت، ضایعه‌ای سنگین برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت غیور ایران است.

شهید خطیب، روحانی مؤمن، مجاهد و عالم وارسته ای بود که عمر خویش را در راه پاسداری از امنیت و اعتلای نظام اسلامی صرف کرد؛ انسان باتدبیر و با صلابتی که صداقت و اخلاصش در خدمت به مردم، زبانزد اهل ایمان بود.

اقدام بزدلانه دشمنان در به شهادت رساندن این انسان متعهد و دوراندیش، اگرچه جسم این سرباز فداکار را از ما گرفت، اما یاد، راه و اندیشه والای او زنده و الهام‌بخش نسل های متمادی خواهد ماند.

اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرک فرهنگیان گران‌قدر و دانش‌آموزان عزیز سراسر کشور، این مصیبت عظیم را محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری(حفظه الله)، بیت شریف آن شهید والامقام، همکاران خدوم و گمنام ایشان در وزارت اطلاعات، و ملت سرافراز ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض نموده و از پیشگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی، و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.

انتهای پیام/