به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران از فراهم شدن سازوکارهای متنوع جمع‌آوری زکات فطره شهروندان این استان خبر داد و اظهار کرد: شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۵*۰۲۱*۸۸۷۷* زکات فطره خود را به دست نیازمندان برسانند. همچنین امکان پرداخت زکات فطره از طریق سامانه تلفن گویا با شماره ۷۳۵۵_۰۲۱ و درج عدد ۱۵ نیز فراهم است.

وی افزود: مطابق برنامه سال‌های گذشته، امسال نیز پایگاه‌های دارای مجوز شورای زکات استان تهران در معابر و مراکز برپایی نماز عید سعید فطر مستقر خواهند بود و بالغ بر ۵۰۰ پایگاه در سطح استان با مجوز دبیرخانه شورای زکات، مسئولیت جمع‌آوری زکات فطره شهروندان را برعهده دارند.

دهرویه ادامه داد: علاوه بر این، شهروندان می‌توانند از طریق نانوایی‌ها و با استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، فطریه و کفاره خود را پرداخت نمایند. فطریه‌های جمع‌آوری‌شده در همان روز میان خانواده‌های نیازمند تحت حمایت توزیع خواهد شد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران تصریح کرد: خانواده‌های هدف دریافت فطریه از پیش شناسایی شده‌اند و اولویت پرداخت با مددجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج خواهد بود.

شماره کارت‌های اعلام‌شده جهت واریز فطریه و کفارات به شرح زیر است:

- فطریه عام: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۴۶۰

- فطریه سادات: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۷۳۷

- کفاره غیرعمد: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۰۰۱

- کفاره عمد: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۲۷۸

شهروندان عزیز می‌توانند از طریق هر یک از روش‌های فوق، نسبت به ادای فریضه زکات فطره و کفارات خود اقدام کنند.

