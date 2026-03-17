آمادگی کمیته امداد استان تهران برای جمع آوری زکات فطره+ اعلام روشهای پرداخت
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان تهران از آمادگی این نهاد برای جمع آوری زکات فطره شهروندان خبر داد و روشهای پرداخت زکات فطره را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان تهران از فراهم شدن سازوکارهای متنوع جمعآوری زکات فطره شهروندان این استان خبر داد و اظهار کرد: شهروندان میتوانند با شمارهگیری کد دستوری #۵*۰۲۱*۸۸۷۷* زکات فطره خود را به دست نیازمندان برسانند. همچنین امکان پرداخت زکات فطره از طریق سامانه تلفن گویا با شماره ۷۳۵۵_۰۲۱ و درج عدد ۱۵ نیز فراهم است.
وی افزود: مطابق برنامه سالهای گذشته، امسال نیز پایگاههای دارای مجوز شورای زکات استان تهران در معابر و مراکز برپایی نماز عید سعید فطر مستقر خواهند بود و بالغ بر ۵۰۰ پایگاه در سطح استان با مجوز دبیرخانه شورای زکات، مسئولیت جمعآوری زکات فطره شهروندان را برعهده دارند.
دهرویه ادامه داد: علاوه بر این، شهروندان میتوانند از طریق نانواییها و با استفاده از دستگاههای کارتخوان، فطریه و کفاره خود را پرداخت نمایند. فطریههای جمعآوریشده در همان روز میان خانوادههای نیازمند تحت حمایت توزیع خواهد شد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان تهران تصریح کرد: خانوادههای هدف دریافت فطریه از پیش شناسایی شدهاند و اولویت پرداخت با مددجویان مبتلا به بیماریهای خاص و صعبالعلاج خواهد بود.
شماره کارتهای اعلامشده جهت واریز فطریه و کفارات به شرح زیر است:
- فطریه عام: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۴۶۰
- فطریه سادات: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۷۳۷
- کفاره غیرعمد: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۰۰۱
- کفاره عمد: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۲۷۸
شهروندان عزیز میتوانند از طریق هر یک از روشهای فوق، نسبت به ادای فریضه زکات فطره و کفارات خود اقدام کنند.