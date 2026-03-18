مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد تحت نظارت بهزیستی در شرایط جنگ تعطیل نیستند و خدمات ارائه می دهند

سلمان حسینی، رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد تحت نظارت سازمان بهزیستی در شرایط جنگی هم تعطیل نیستند و همچنان خدمات ارائه می دهند.

وی افزود: بیش از ۹۰۰ مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد تحت نظارت سازمان همچنان فعال بوده و ۲۰ هزار نفر از معتادین متمایل به درمان پذیرش شده در مراکز مقیم هستند و خدمات نگهداری و درمان دریافت می کنند.

حسینی خاطر نشان کرد: همچنین در ۴۸ مرکز ماده ۱۶ نگهداری معتادان متجاهر تحت نظارت سازمان بهزیستی، ۱۰ هزار نفر مقیم هستند و هیچ بیماری بدون دستور قاضی ترخیص نشده و مراکز موظف به ارائه خدمات هستند .

به گفته این مقام سازمان بهزیستی، خوشبختانه امسال اعتبار مورد نیاز این مراکز به موقع توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تامین و به استانها و مراکز تخصیص داده شده و با توجه به نظارت مستمر بر عملکرد مراکز هیچ گزارشی مبنی بر کم کاری، فرار و یا ترخیص اجباری معتادان نداشتیم.

حسینی در پایان تأکید کرد: همچنین یکی از مهمترین خدمات سازمان بهزیستی در ایام جنگ تداوم فعالیت موسسات کاهش آسیب و استفاده از ظرفیت خیرین و جذب داوطلبان برای ارایه بسته های معیشتی و بهداشتی به معتادان کارتن خواب و سخت دسترس در پاتوق های معتادان و مناطق کم برخوردار و پرآسیب است.در حال حاضر ۲۵۰ موسسه در سراسر کشور با دو هزار نفر همکار و داوطلب، ۱۰۸ تیم سیار و تجهیز ۵۵ ون و ناوگان سیار ۷۴ کانکس ۵۹ شلتر خدمات ارایه می دهند.

