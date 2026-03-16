آسیب به ۴۰ مسکن زنان سرپرست خانوار؛ اجرای طرح حمایت از زنان سرپرست خانوار در جنگ
مدیرکل دفتر زنان و خانواده معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: با تشدید شرایط بحرانی در برخی مناطق مرزی و مرکزی کشور، طرح ویژه «صیانت از خانوار در بحران» را اجرا میکنیم.
به گزارش ایلنا، مریم خاک رنگین, مدیرکل دفتر زنان و خانواده معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: دفتر امور امور خانواده و بانوان با فعالسازی شبکه کارشناسی و مددکاری اجتماعی در سراسر کشور، وضعیت معیشتی و سکونتی خانوادههای تحت پوشش در مناطق درگیر جنگ را به صورت روزانه رصد کرده و تأمین نیازهای این خانوارها را در صدر اولویتهای بودجهای خود قرار داده است.
وی افزود: با تشدید شرایط بحرانی در برخی مناطق مرزی و مرکزی کشور، دفتر امور امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی طرح ویژه «صیانت از خانوار در بحران» را اجرا میکند.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی متذکر شد: بر اساس آخرین گزارشهای واصله از استانهای ایلام، تهران، فارس، کردستان، کرمانشاه، لرستان و بوشهر فرآیند حمایت از جامعه هدف آسیب دیده از جنگ با رویکردی عملیاتی و میدانی در حال انجام است.
خاک رنگین گفت: یکی از محورهای اصلی این فعالیتها، چکآپ و تماس روزانه با خانوارهای آسیبدیده است. کارشناسان و مددکاران اجتماعی سازمان به عنوان مسئولان مستقیم پیگیری امور، موظف شدهاند تا فراتر از رویههای اداری، به صورت مستمر وضعیت سلامت جسمی، امنیت محل سکونت و سلامت روان مددجویان را بررسی کنند.
به گفته وی، در استانها و مناطق آسیب دیده از جنگ نظیر فارس و لرستان، تیمهای مددکاری با برقراری تماسهای روزانه و بازدیدهای میدانی، ضمن همدلی و کاهش اضطراب ناشی از جنگ، نیازهای فوری نظیر تعمیرات ساختمانی و اقلام زیستی را شناسایی و ثبت و پیگیری میکنند.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن، علاوه بر آسیب به ۴۰ مورد از منازل زنان سرپرست خانوار در در استان بوشهر در استانهای ایلام، تهران، فارس، کردستان، کرمانشاه، لرستان، گزارشهایی از آسیب به منازل رسیده است، گفت: پیگیریهای لازم برای اسکان خانوادهها و بازسازی منازل در دست اقدام است.
خاک رنگین تأکید کرد: تمامی اعتبارات و منابع مالی دفتر برای تأمین نیازهای فوری شامل بستههای معیشتی، داروهای بیماران خاص و اعصاب و روان و کمکهزینههای اسکان اضطراری برای آسیبدیدگان جنگی در اولویت اول قرار گرفته است اگرچه با توجه به اینکه در پایان سال هستیم و در برخی از استانها بیشتر اعتبارات هزینه شده است، رسیدگی به مشکلات مددجویان نیازمند اعتبارات بیشتر است که منتظر تامین مانده اعتبارات دفتر هستیم تا کمکها تقویت شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، وی گفت: تا بازگشت آرامش کامل به مناطق درگیر، در کنار تمام خانوادههای تحت پوشش هستیم و تلاش میشود هیچ درخواستی در صف انتظار باقی نماند.