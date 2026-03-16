تأکید رئیس سازمان دانشجویان بر تداوم خدماترسانی و پرهیز از انفعال در شرایط خاص کشور
رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن قدردانی از پایداری و تلاش شبانهروزی کارکنان این سازمان، بر ضرورت اتمام تمامی برنامههای مصوب امسال و آمادگی برای ورود به سال ۱۴۰۵ با انگیزه مضاعف تأکید کرد و اعلام داشت که چالشهای موجود نباید مانع از انجام وظایف و خدمترسانی به جامعه دانشگاهی شود.
به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، در نشست مشترک وزیر علوم با معاونان، مدیران این سازمان و روسای پژوهشگاه تربیت بدنی، صندوق رفاه دانشجویان و فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، ضمن تشکر از همراهی و تلاش همکاران، بر ضرورت استمرار فعالیتها، برنامهریزی دقیق و حفظ روحیه کاری در شرایط خاص کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به حضور فعال مدیران و کارکنان سازمان امور دانشجویان در روزهای اخیر گفت: با وجود شرایط ویژه و دشواریهای ناشی از تحولات اخیر، همکاران سازمان امور دانشجویان با احساس مسئولیت بالا و تقسیم وظایف منظم، امور محوله را با دقت و جدیت دنبال میکنند. بخشی از همکاران بهصورت حضوری و گروهی دیگر در قالب دورکاری، وظایف خود را بهخوبی انجام میدهند تا روند خدمترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
حبیبا با تأکید بر اینکه وجود چالشها نباید موجب توقف فعالیتها شود، افزود: در شرایط سخت نیز باید زندگی و فعالیت جریان داشته باشد. رعایت احتیاط و ضوابط ایمنی ضروری است، اما نباید موجب انفعال و عقبنشینی شود. اعتقاد ما بر این است که ترس و رکود، زیانبارتر از خود خطر است و با توکل به خداوند و تلاش جمعی میتوان بر مشکلات فائق آمد.
رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه با بیان اینکه هیچیک از برنامهها نباید معطل بماند، اظهار داشت: به مدیران و همکاران تأکید کردهام که تمامی فعالیتهای سال ۱۴۰۴ در موعد مقرر به پایان برسد و هیچ بخشی از کارها به سال آینده موکول نشود تا بتوانیم سال ۱۴۰۵ را با برنامهای منسجمتر و انگیزه بالاتر آغاز کنیم.
وی در پایان، با قدردانی از حضور و حمایت وزیر علوم در این نشست، گفت: حضور و رهنمودهای وزیر علوم موجب تقویت روحیه همکاران و ایجاد انگیزه بیشتر برای خدمت شد. امید است با همکاری و همافزایی همه بخشها، روند خدمترسانی به جامعه دانشگاهی با قوت بیشتری ادامه یابد.