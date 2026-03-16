اسکان اضطراری ۴۰۸۷ نفر در ۱۴ مجموعه اقامتی شهر تهران/ بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ در زمان مناسب آغاز خواهد شد

«عبدالمطهر محمدخانی» سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تشریح اقدامات شهرداری تهران برای ساماندهی مناطق متاثر از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، توضیح داد و گفت: شهرداری تهران مانند جنگ ۱۲ روزه، در کنار مردم است و مشغول به خدمات‌رسانی به آسیب دیدگان و مردم مظلومی است که تحت تاثیر هجوم آمریکا و اسرائیل در شهر تهران قرار گرفتند.

او ادامه داد: در این راستا، شهرداری تهران چند مسیر را طی می‌کند، از جمله موضوع امداد و آوار برداری اضطراری اولیه برای نجات جان شهروندانی که در زیر آوار مانده اند. بدین منظور، بخشی از فرآیند امداد و آواربرداری را همکاران در سازمان آتش نشانی تهران با مشارکت اورژانس و هلال احمر انجام می‌دهند. همچنین همکاران مناطق، در این محل‌های مورد اصابت حاضر هستند و لجستیک و تجهیزاتی که برای آوار برداری نیاز است را معاونت خدمات شهری و سازمان پسماند فراهم می‌کنند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، ساماندهی معابر اطراف نقطه‌ی انفجار، باز کردن خیابان‌ها و عادی کردن شرایط اطراف آن منطقه نیز از جمله اقداماتی است که شهرداری تهران بر عهده دارد. سپس موضوع آواربرداری ثانویه، برای بیرون آوردن اثاثیه و مورادی از این قبیل در دستور کار قرار می‌گیرد.

اسکان اضطراری بیش از ۴ هزار نفر در ۱۴ مجموعه اقامتی شهر تهران

سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: به موازات این اقداماتی که اشاره شد، موضوع اسکان اضطراری شهروندان را نیز ساماندهی می‌کنیم. بر اساس آخرین گزارش ها، تا صبح روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه، در مجموع ۱۳۰۹ خانواده و ۴۰۸۷ نفر در ۱۴ مجموعه اقامتی شهر تهران اسکان داده شده اند.

بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ در زمان مناسب آغاز خواهد شد

او تاکید کرد: موضوع اسکان اضطراری شهروندان جدا از موضوع بازسازی منازل آسیب دیده است و بازسازی در زمان مناسب آغاز خواهد شد. تقریبا در همه مناطق ۲۲ گانه، نقاط آسیب دیده مسکونی را شاهد هستیم.

افزایش ساعات فعالیت ۳۱۶ میدان میوه و تره بار در روزهای پایانی سال

محمدخانی در پایان تصریح کرد: در خصوص جریان زندگی روزمره مردم، تمام فروشگاه‌های شهروند فعالیت خود را ادامه می‌دهند. همچنین ۳۱۶ میدان میوه و تره بار فعال هستند که در ایام باقی مانده به سال تحویل، زمان فعالیت خود را افزایش داده اند. پیش‌تر این میادین از ساعت ۸ تا ۱۶ فعالیت داشتند که اکنون در این روزهای باقی مانده تا سال جدید، تا ساعت ۱۸:۳۰ فعالیت خواهند داشت.

