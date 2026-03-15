خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت مرکز تعویض پلاک سیار پلیس در تهران و سایر شهرها

کد خبر : 1762447
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل بنیاد تعاون فراجا از فعالیت مرکز تعویض پلاک سیار پلیس در تهران و سایر شهرها خبر داد و گفت: روند شماره‌گذاری خودروها و تعویض پلاک در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، سردار «ناظر» در حاشیه بازدید از فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو و تعویض پلاک، تدابیر و دستورات سردار «رادان»؛ فرمانده کل انتظامی به منظور تسریع و تسهیل خدمات دهی به مراجعه کنندگان را ابلاغ کرد. 

وی از فعالیت مستمر مرکز تعویض پلاک سیار پلیس در این ایام خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر نخستین مرکز تعویض پلاک سیار پلیس با هدف ارائه خدمات تعویض پلاک به مردم از درب منازل، کاهش زمان خدمات دهی و تسهیل و تسریع این فرایند بهره برداری شد. 

مدیر عامل بنیاد تعاون فراجا خاطرنشان کرد: در ایام جنگ رمضان نیز به منظور تداوم خدمات دهی به مردم در حوزه شماره‌گذاری و تعویض پلاک، مراکز تعویض پلاک سیار پلیس فعال می‌باشد. 

این مقام ارشد انتظامی در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت مرکز تعویض پلاک سیار پلیس در تهران متمرکز و برنامه ریزی شده است؟ گفت: خدمات دهی مرکز تعویض پلاک سیار پلیس با تنظیم جداول زمانی، با اولویت کلانشهرها در حال انجام است. 

به گفته مدیر عامل بنیاد تعاون فراجا تمامی مراحل کارشناسی و کنترل فنی خودرو، بررسی استاد مالکین و ثبت نهایی در سامانه شماره‌گذاری پلیس به صورت کامل انجام می‌شود. 

به گزارش پلیس، مرکز تعویض پلاک سیار پلیس به همت موسسه راهگشای بنیاد تعاون فراجا طی ماه‌های اخیر خدمات دهی به مراجعه کنندگان در حوزه شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودرو را آغاز کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل