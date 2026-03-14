روند پرداخت حقوق اسفند بازنشستگان و مستمریبگیران در حال انجام است
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت حقوق اسفند بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی از روز سهشنبه نوزدهم اسفند آغاز شده و همچنان در حال انجام است؛ پرداخت بر اساس حروف الفبا و از طریق شبکه بانکی و متناسب با منابع مالی دریافتی به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و حداکثر تا پایان اسفند بهاتمام میرسد.
به گزارش ایلنا از سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق اسفند حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی از عصر روز سه شنبه نوزدهم اسفند آغاز شده و همچنان نیز در حال انجام است.
براساس این گزارش، این پرداختها بر اساس حروف الفبا و با توجه به شرایط شبکه ظرفیت بانکهای عامل، و البته متناسب با منابع مالی دریافتی سازمان در قالب حق بیمه کارفرمایان بیمه پردازان؛ امکان اعلام جدول تفکیکی حروف الفبا و زمانبندی دقیق وجود ندارد اما بخش قابل توجهی از حروف انجام شده و مابقی نیز به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و حداکثر تا پایان اسفند بهاتمام میرسد.
بازنشستگان و مستمریبگیران نیازی به اقدام یا مراجعه خاصی ندارند و این اطمینان داده میشود که خدمتگزاران شما در شرایط خاص کشور به صورت شبانهروزی در حال تلاش برای تکمیل منابع و پرداخت مستمریهای باقیمانده هستند.
با توجه به اینکه تامین منابع برای پرداخت بهموقع حقوق اسفند بازنشستگان و مستمریبگیران، موکول به وصول بهموقع و زودتر از مهلت قانونی پرداخت حق بیمه است، از کارفرمایان به عنوان شریک اجتماعی سازمان و سایر بیمهپردازان درخواست میشود؛ بهویژه در شرایط خاص کنونی، پرداخت حق بیمه را به روزهای پایانی ماه موکول نکنند و بدین طریق، در تکمیل پرداخت به موقع و سریعتر حقوق و مستمری بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، همکاری و نقشآفرینی کنند.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است: تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به این سازمان، اداره کل روابط عمومی است، بنابراین به همه مخاطبین توصیه میشود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال کنند.
مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ ، بدون نیاز به پیششماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنماییهای لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواستهای همه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.