به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در گفت و گو تلویزیونی گفت: شهادت ۱۶۸ دانش آموز مظلوم، معصوم و بی گناه میناب غم سنگینی بود که واژه‌ها در توصیف عمق این اندوه سنگین و جنایت وحشیانه عاجز ‌اند. یکی از سیاه ترین صفحات کارنامه متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در طول تاریخ است‌.

وی ادامه داد: قطعا انتقام خون این کودکان و امام شهید را نیروهای مسلح خواهند گرفت، روحیه داعشی دشمن باعث شد بی هیچ ملاحظه‌ای دست به این جنایت بزند اما نتیجه عکس گرفت و تبدیل به موضوعی شد که در جامعه آمریکا این کار را محکوم کردند و ترامپ در قبال این موضوع دچار سردرگمی شده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز با ۳۰ میلیون الی ۴۰ میلیون اولیا دانش آموز و یک میلیون معلم داریم. با احتساب دانش آموزان شهید مینابی در همین جنگ ما ۲۱۰ شهید دانش آموز و معلم تقدیم کردیم و حدود ۱۲۰ واحد آموزشی ما تخریب ۲۰ درصد و ۱۰۰ درصد دیده‌اند.

کاظمی تصریح کرد: در خمین و میناب مدارس مستقیما مورد هدف موشک قرار گرفته‌اند.بیش از ۱۶۰ دانش آموز و معلم مجروح در بیمارستان‌ها هستند.

وی گفت: در حال حاضر و پس از جنگ فعلی استمرار آموزش و بازسازی مدارس در دستور کار وزارت آموزش و پرورش است، استمرار آموزش مهم ترین مساله‌ی در دستور کار ما است لذا بعد از ۷ روز تعطیلی عمومی، آموزش مجازی استمرار یافت. دو سناریو برای این امر دیدیم. نخست در بستر شاد و در کنار آن مدرسه تلویزیونی ایران و سناریو دیگر آموزش آفلاین که اگر مشکلی رخ داد بسته های آموزشی را در اختیار مدیران مدارس قرار دهیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: ده ها خیر اعلام آمادگی برای ساخت مدارس میناب و خمین کردند اما ما گفتیم مدرسه میناب مدرسه ایران است و تمام مردم ایران در ساخت ان مشارکت خواهند کرد. لذا در پویش بساز مدرسه بخش مدرسه شجره طیبه میناب را باز کردیم. تا مردم ایران آن را به نام مدرسه ایران بسازند و مدارس خمین نیز به همین شیوه ساخته شود.

وی تصریح کرد: روز گذشته تیمی از سازمان نوسازی مدارس عازم خمین شدند و در تمام استان ها مدارس را رصد می‌کنند، حدود ۱۲۰ مدرسه بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند. در خمین و میناب و برخی از شهرهای دیگر مدارس ما مستقیم موشک خورده اند.

وی گفت: با توجه به تعطیلی ها تقویم آموزشی را تغییر می‌دهیم تا تکلیفی که بر دوش داریم را به پایان رسانیم. برنامه امتحانات به نحوی تنظیم می‌شود که جای نگرانی برای بچه ها نباشد. احتمالا برنامه امتحانات خرداد جا به جا می‌شود. کنکور هم برنامه اش مشخص نیست لذا امتحانات را باید با کنکور تطبیق دهیم و سوابق تحصیلی را استخراج و به سازمان سنجش دهیم.

