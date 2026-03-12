بیانیه جمعی از استادان حقوق دانشگاه شاهد تهران
به گزارش ایلنا، جمعی از استادان گروه حقوق دانشگاه شاهدتهران در تبیین حقوقی محکومیت تجاوز آشکاردشمنان ایران بیانیه ای را به شرح زیر صادر کردند:
حملات نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونی به جمهوری اسلامی ایران که از صبح روز شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ آغاز گردید و همچنان ادامه دارد جنگی تمام عیار را بر دولت ایران و منطقه غرب آسیا تحمیل کرده است.
با توجه به اینکه منشور ملل متحد، به عنوان پایه گذار نظم کنونی حقوقی بین المللی در بند ۴ ماده ۲ تهدید و توسل به زور نظامی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتهای دیگر را منع کرده است و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کاربرد نیروی مسلح به وسیله یک دولت علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر را تجاوز دانسته، اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونی، نقض اصل منع توسل به زور و عملی تجاوزکارانه محسوب میگردد. اینگونه اقدامات غیرقانونی براساس ماده ۵۱ منشور، به جمهوری اسلامی ایران در برابر دولتهای متجاوز و نیز تمامی دولتهایی که سرزمینشان را برای تجاوز مزبور در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار داده اند حق دفاع مشروع میدهد.
افزون بر این، حملات صورت گرفته توسط دولت آمریکا و رژیم صهیونی علیه اماکن و اهداف غیرنظامی نظیر مدرسه دخترانه در میناب، بیمارستانها، ورزشگاهها، فرودگاهها و زیرساختهای انرژی و سایر اماکن غیرنظامی، نقض فاحش قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله اصول اساسی تفکیک و تناسب است. بدون تردید این اقدامات از حیث حقوق بینالملل کیفری از مصادیق جنایت جنگی تلقی میشوند از این رو، ضرورت دارد نهادهای بین المللی و در رأس آنها شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهادهای ذیربط در راستای متوقف ساختن این اقدامات تجاوزکارانه، ضمن محکومیت اینگونه اقدامات غیرانسانی و جنایتکارانه بهمنظور جبران غرامت ناشی از تجاوز به ایران و تضمین عدم تکرار آن از تمامی ظرفیتهای خود استفاده نمایند روشن است عدم واکنش مقتضی از سوی نهادهای بینالمللی در برابر نقض آشکار حقوق بینالملل از سوی دولت آمریکا و رژیم صهیونی موجب گسترش تجاوز و اقدامات ناقض صلح و امنیت بین المللی در جامعه بین المللی خواهد شد.
استادان گروه حقوق دانشگاه شاهد تهران دکتر عبدالعلی توجهی دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی
دکتر محمدرضا فلاح دانشیار حقوق خصوصی
دکتر سیامک کرم زاده دانشیار حقوق بین الملل عمومی
دکتر محسن سادات اخوی استادیار حقوق خصوصی
دکتر ابوالقاسم خدادی استادیار حقوق جزا و جرمشناسی
دکتر حامد کرمی استادیار حقوق عمومی
دکتر حسین عبدالهی استادیار حقوق عمومی
دکتر مهناز رشیدی استادیار حقوق بین الملل عمومی
دکتر مصطفی مصطفی پور استادیار حقوق جزا و جرمشناسی
دکتر زهرا نعمتی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی
دکتر سحر سهیل مقدم استادیار حقوق جزا و جرمشناسی
دکتر زهرا خدایاری استادیار حقوق عمومی