بارش برف و باران در محورهای ۱۳ استان

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از تردد روان در محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت: با توجه به بارش برف و باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای کوهستانی، رانندگان با احتیاط بیشتری تردد کنند.

به گزارش ایلنا  از پلیس راهور، سرهنگ ناصر قلی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: اکنون تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی افزود: در عین حال محورهای شمالی کشور به ویژه در ارتفاعات با بارش برف و باران و مه‌گرفتگی همراه است و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی تردد کنند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، گیلان، مازندران، البرز، تهران، قزوین، همدان، فارس، مرکزی و لرستان نیز بارش برف و باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا همچنین از وزش باد و وقوع گرد و خاک در برخی محورهای استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان خبر داد.

وی درباره محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت تا اطلاع بعدی مسدود است.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، برخی محورهای کشور نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود است که شامل محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک–بلده می‌شود.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورها اطلاع حاصل کرده و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

 

