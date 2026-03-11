تحویل بیش از ۲۵۰ دستگاه تاکسی برقی وارداتی به تاکسیرانان پایتخت

به گزارش ایلنا، علی رحیمی گفت در ادامه روند واگذاری تاکسی‌های برقی به تاکسیرانان شهر تهران و علی رغم جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونیستی به میهن عزیزمان، بیش از ۲۵۰ دستگاه تاکسی برقی جدید شهرداری تهران (آیون) به متقاضیان تحویل و این روند در هفته‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در این خصوص با تدابیر در نظر گرفته شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط از آغاز تجاوز خصمانه و وحشیانه دشمن بیش از ۲۵۰ دستگاه تاکسی به متقاضیان تحویل شد و تعداد تاکسی‌های تحویلی به منقاضیان از ۷۵۰ دستگاه فراتر رفته و برنامه ریزی برای تحویل سایر تاکسی‌ها به متقاضیان در حال انجام است.

