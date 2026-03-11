مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعلام کرد:
تحویل بیش از ۲۵۰ دستگاه تاکسی برقی وارداتی به تاکسیرانان پایتخت
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از تحویل بیش از ۲۵۰ دستگاه تاکسی برقی وارداتی به از سوی شهرداری تهران به تاکسیرانان پایتخت خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی رحیمی گفت در ادامه روند واگذاری تاکسیهای برقی به تاکسیرانان شهر تهران و علی رغم جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونیستی به میهن عزیزمان، بیش از ۲۵۰ دستگاه تاکسی برقی جدید شهرداری تهران (آیون) به متقاضیان تحویل و این روند در هفتههای آتی نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در این خصوص با تدابیر در نظر گرفته شده و همکاری دستگاههای ذیربط از آغاز تجاوز خصمانه و وحشیانه دشمن بیش از ۲۵۰ دستگاه تاکسی به متقاضیان تحویل شد و تعداد تاکسیهای تحویلی به منقاضیان از ۷۵۰ دستگاه فراتر رفته و برنامه ریزی برای تحویل سایر تاکسیها به متقاضیان در حال انجام است.