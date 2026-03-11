خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران برای امروز

کد خبر : 1761078
لینک کوتاه کپی شد.

مدرسه تلویزیونی ایران برنامه‌های آموزشی را برای امروز چهارشنبه، بیستم اسفند ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، این برنامه‌ها ویژه دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم است و از شبکه آموزش صدا و سیما پخش می‌شود. 

بر اساس جدول پخش اعلام شده: 

در مقطع ابتدایی از ساعت ۱۰ صبح، دروس ریاضی و علوم پایه دوم، علوم پایه سوم، و فارسی پایه‌های پنجم و ششم تدریس خواهند شد. 

در مقطع متوسطه اول، برنامه‌های آموزشی از ساعت ۱۶:۰۰ پخش می‌شود و شامل دروس عربی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم و زبان پایه هفتم است. 

در مقطع متوسطه دوم نیز از ساعت ۱۹:۰۰ دانش‌آموزان می‌توانند از آموزش‌های فیزیک و زبان پایه دهم، زبان پایه یازدهم و حسابان ۲ پایه دوازدهم بهره‌مند شوند. 

این برنامه‌ها با هدف استمرار آموزش در تمامی پایه‌ها و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان در ایام تحصیل از طریق شبکه آموزش پخش می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل