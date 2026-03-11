جزئیات برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران برای امروز

به گزارش ایلنا، این برنامه‌ها ویژه دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم است و از شبکه آموزش صدا و سیما پخش می‌شود.

بر اساس جدول پخش اعلام شده:

در مقطع ابتدایی از ساعت ۱۰ صبح، دروس ریاضی و علوم پایه دوم، علوم پایه سوم، و فارسی پایه‌های پنجم و ششم تدریس خواهند شد.

در مقطع متوسطه اول، برنامه‌های آموزشی از ساعت ۱۶:۰۰ پخش می‌شود و شامل دروس عربی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم و زبان پایه هفتم است.

در مقطع متوسطه دوم نیز از ساعت ۱۹:۰۰ دانش‌آموزان می‌توانند از آموزش‌های فیزیک و زبان پایه دهم، زبان پایه یازدهم و حسابان ۲ پایه دوازدهم بهره‌مند شوند.

این برنامه‌ها با هدف استمرار آموزش در تمامی پایه‌ها و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان در ایام تحصیل از طریق شبکه آموزش پخش می‌شود.

