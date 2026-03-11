جزئیات برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران برای امروز
مدرسه تلویزیونی ایران برنامههای آموزشی را برای امروز چهارشنبه، بیستم اسفند ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، این برنامهها ویژه دانشآموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم است و از شبکه آموزش صدا و سیما پخش میشود.
بر اساس جدول پخش اعلام شده:
در مقطع ابتدایی از ساعت ۱۰ صبح، دروس ریاضی و علوم پایه دوم، علوم پایه سوم، و فارسی پایههای پنجم و ششم تدریس خواهند شد.
در مقطع متوسطه اول، برنامههای آموزشی از ساعت ۱۶:۰۰ پخش میشود و شامل دروس عربی پایههای هفتم، هشتم و نهم و زبان پایه هفتم است.
در مقطع متوسطه دوم نیز از ساعت ۱۹:۰۰ دانشآموزان میتوانند از آموزشهای فیزیک و زبان پایه دهم، زبان پایه یازدهم و حسابان ۲ پایه دوازدهم بهرهمند شوند.
این برنامهها با هدف استمرار آموزش در تمامی پایهها و ارتقای سطح علمی دانشآموزان در ایام تحصیل از طریق شبکه آموزش پخش میشود.