شهادت ۲۰۳ دانش آموز و معلم در حملات آمریکایی - صهیونیستی
کد خبر : 1761076
مدیرکل اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: در ده روز جنگ ۲۰۳ دانش آموز و معلم در حملات آمریکایی - صهیونی به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، حسین صادقی گفت: در این مدت ۱۶۰ دانش آموز و معلم مجروح شدهاند. همچنین در این حملات بیش از ۱۲۰ مدرسه نیز دچار آسیب و تخریب شدهاند.
مدیرکل اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: بیشترین آمار شهدا و مجروحین متعلق به استان هرمزگان و پس از آن استان فارس، آذربایجان شرقی و شهر تهران و شهرستانهای تهران است.