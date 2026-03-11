خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت ۲۰۳ دانش آموز و معلم در حملات آمریکایی - صهیونیستی

کد خبر : 1761076
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: در ده روز جنگ ۲۰۳ دانش آموز و معلم در حملات آمریکایی - صهیونی به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، حسین صادقی گفت: در این مدت ۱۶۰ دانش آموز و معلم مجروح شده‌اند. همچنین در این حملات بیش از ۱۲۰ مدرسه نیز دچار آسیب و تخریب شده‌اند.

مدیرکل اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: بیشترین آمار شهدا و مجروحین متعلق به استان هرمزگان و پس از آن استان فارس، آذربایجان شرقی و شهر تهران و شهرستان‌های تهران است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل