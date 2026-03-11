شهادت ۲۰۳ دانش آموز و معلم در حملات آمریکایی - صهیونیستی

به گزارش ایلنا، حسین صادقی گفت: در این مدت ۱۶۰ دانش آموز و معلم مجروح شده‌اند. همچنین در این حملات بیش از ۱۲۰ مدرسه نیز دچار آسیب و تخریب شده‌اند.

مدیرکل اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: بیشترین آمار شهدا و مجروحین متعلق به استان هرمزگان و پس از آن استان فارس، آذربایجان شرقی و شهر تهران و شهرستان‌های تهران است.

