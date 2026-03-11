بررسی آخرین وضعیت دانشجویان بینالملل دانشگاههای کشور
معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: با توجه به مجازی شدن آموزش در عمده دانشگاههای کشور، هیچ محدودیتی برای شرکت دانشجویان بینالملل در بهرهمندی از امکانات و ظرفیتهای آموزشی دانشگاهها به صورت مجازی نیست.
به گزارش ایلنا، شصت و سومین جلسه کارگروه ملی جذب دانشجوی بینالملل با هدف بررسی آخرین وضعیت دانشجویان بین الملل دانشگاههای کشور با حضور قنبری باغستان، معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، جعفری، مدیرکل دانشجویان بین الملل و اعضاء «کارگروه ملی جذب دانشجوی بینالملل» از سراسر کشور برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قنبری باغستان با اشاره به شرایط حساس فعلی و در وضعیت جنگ تحمیلی علیه کشورمان، گزارشی از وضعیت دانشجویان بینالملل در کشور، وضعیت آموزشی و تحصیلی آنها و نیز شرایط اسکان و اقامت آن دسته از دانشجویان بینالملل که همچنان در کشور حضور دارند، ارائه داد.
بهگفته قنبری باغستان با توجه به مجازی شدن آموزش در عمده دانشگاههای کشور، هیچ محدودیتی برای شرکت دانشجویان بینالملل در بهرهمندی از امکانات و ظرفیتهای آموزشی دانشگاهها به صورت مجازی نیست و دانشگاهها علاوه بر تعامل و تسهیلگیری تحصیلی و آموزشی مناسبی که برای دانشجویان بینالملل فراهم ساختهاند، همچنین بستههای آموزشی کمکی بهصورت آفلاین نیز تدارک دیده و از روشهای مختلف در اختیار دانشجویان بین الملل قرار دادهاند.
با وجود شرایط جنگی، همچنان تعدادی قابلتوجهی دانشجوی بین الملل در کشور باقی ماندهاند که خوشبختانه با هماهنگی که با دانشگاهها صورت گرفته تمامی آنها در شرایط مناسب و در جاهای امن اسکان داده شده و از امکانان رفاهی، تغذیه و اقامتی خوبی برخوردار هستند.
در ادامه این نشست، نمایندگان هر یک از دانشگاههای عضو کارگروه ملی جذب گزارش مفصلی از وضعیت دانشجویان بینالملی، شرایط آموزشی و تحصیلی آنها، وضعیت اسکان آندسته از دانشجویانی که همچنان در کشور باقیماندهاند، و نیز برنامههای آتی دانشگاه در صورت تداوم وضعیت جنگی برای آموزش دانشجویان بین الملل ارائه دادند.
لازم به ذکر است دانشگاههای تهران، امیر کبیر، صنعتی شریف، الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصیر، خوارزمی، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تربیت مدرس از استان تهران و دانشگاههای تبریز، کردستان، شهید چمران، شیراز، شهید باهنر، اصفهان، فردوسی مشهد، امام خمینی (ره) و مازندران از دیگر استانهای کشور عضو کارگروه ملی جذب دانشجوی بین الملل میباشند.
نمایندگان دانشگاههای استانی عضو کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالملل همچنین دبیر «کارگروه منطقهای» دانشگاههای مناطق ۹گانه کشور محسوب میشوند.