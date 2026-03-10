صدور مجوز محیط زیستی برای بیش از ۳۷۰۰ دستگاه خودرو وارداتی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، صدیقه ترابی اظهار کرد: در پی دستور رییس جمهوری و به‌منظور جلوگیری از وقفه در امور اجرایی کشور در پی تجاوز آمریکایی–صهیونیستی به‌ویژه حفظ استمرار تولید در واحدهای صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی با اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر هماهنگ، اقدامات فوری و گسترده‌ای را در حوزه‌های گمرکی، صدور مجوزهای صنعتی و پایش زیست‌محیطی کشور به اجرا گذاشته است.



وی افزود: بر این اساس، هماهنگی‌های لازم با گمرکات کشور برای جلوگیری از انباشت کالا و تسهیل واردات و ترخیص آخال کاغذ و ضایعات کارتن انجام شده است و صدور مجوزهای مربوطه بدون وقفه و در کمترین زمان ممکن صورت می‌پذیرد. در حال حاضر، تمامی فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست به منظور جلوگیری از اختلال در حال انجام است.



معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: هم‌زمان به منظور جلوگیری از اختلال در صدور مجوزهای زیست‌محیطی برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات، طی اطلاعیه‌ای از طریق گمرک، امکان ترخیص این خودروها را با اخذ تعهد از واردکنندگان مبنی بر انجام بازرسی‌های لازم پیش از شماره‌گذاری فراهم شده است همچنین فهرست خودروهای پرتکرار ورودی به کشور به پلیس راهور ارسال شده تا شماره‌گذاری آن‌ها بدون نیاز به استعلام مستقیم از سازمان محیط زیست انجام گیرد.



وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی کارشناسان، از ۱۲ تا ۱۸ اسفند ماه جاری مجوز محیط زیستی برای بیش از ۳۷۰۰ دستگاه خودرو وارداتی صادر شده است. افزون بر این، مجوزهای زیست‌محیطی خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل که موعد اعتبارشان در اسفندماه سال جاری به پایان می‌رسد، به مدت دو ماه تمدید و موضوع به پلیس راهور اعلام شده است.



معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به منظور تسهیل امور پایشی در سطح کشور و ارائه راهبردهای تخصصی به ادارات کل استان‌ها و آزمایشگاه‌های معتمد، اقدام به تشکیل کمیته‌های کارشناسی در پیام‌رسان‌های ملی شد و با توجه به شرایط موجود و احتمال بروز محدودیت در پایش خوداظهاری برخی از واحدهای تولیدی و خدماتی، مهلت انجام این فرایند تا پایان فروردین سال آینده تمدید شد. همچنین به منظور جلوگیری از خلل در فعالیت آزمایشگاه‌های معتمد، اعتبار مجوز آزمایشگاه‌هایی که فاقد تخلف یا اخطار بودند تا همان تاریخ تمدید شده است.