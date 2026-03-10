درخواست اقدام فوری از جامعه بینالمللی درباره پیامدهای زیستمحیطی
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به پیامدهای زیستمحیطی و انسانی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران هشدار داد و خواستار اقدام فوری جامعه بینالمللی شد.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری درنامهای خطاب به آنتونیو گوترش اعلام کرد در شامگاه ۷ مارس ۲۰۲۶ تعدادی از انبارهای سوخت در تهران مورد حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت که در پی انفجار آنها، حجم زیادی از ترکیبات سمی هیدروکربنی و اکسیدهای گوگرد و نیتروژن وارد جو شد.
در این نامه آمده است: انتشار این آلایندهها موجب بروز شرایط بحرانی آلودگی هوا در تهران و کرج شده و سلامت شهروندان، بهویژه سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. همچنین بارشهای صبح ۸ مارس در استان تهران میتواند باعث انتشار مواد خطرناک با خاصیت اسیدی شده و آسیبهای جدی به ریه انسانها، منابع آبی و زیست بومهای طبیعی وارد کند.
انصاری با اشاره به آمادهباش کامل مراکز درمانی استان تهران افزود: سازمان حفاظت محیطزیست به شهروندان توصیه کرده است با توجه به شرایط ایجاد شده و ورود آلودگی به محدوده شهرهای تهران و کرج، تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در منازل بمانند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه این نامه تأکید کرده است که این حملات نقض آشکار تعهدات بینالمللی در حوزه حفاظت از محیطزیست، از جمله تعهدات ذیل کنوانسیونهای چندجانبه محیطزیستی، کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل و کنوانسیون تنوع زیستی است.
وی در پایان از دبیرکل سازمان ملل و سازوکارهای تخصصی این سازمان خواست با محکوم کردن این اقدامات و پیگیری مسئولیت عاملان، در برابر آنچه «جنایت آشکار علیه محیطزیست و مردم ایران» خوانده شده است، موضعی قاطع اتخاذ کنند.