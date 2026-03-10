خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی خبر داد:

کلاهبرداری تحت عنوان فرزندخواندگی؛ سامانه ملی فرزندپذیری تنها مسیر رسمی

کد خبر : 1760705
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی با هشدار نسبت به فعالیت گروهی به نام «فرزندان ایران» گفت: تنها مسیر رسمی فرزندخواندگی از طریق سامانه ملی فرزندپذیری است.

به گزارش ایلنا، این سازمان هشدار داد که گروهی با عنوان فرزندان ایران هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد و تبلیغات آن در فضای مجازی برای فرزندخواندگی یا پذیرش کودکان به صورت میهمان، جعلی و غیرمجاز است. 

سید حسن موسوی چلک رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی گفت: این گروه هیچ ارتباطی با سازمان بهزیستی کشور ندارد و مردم نباید به این لینک‌ها اعتماد کنند. 

وی افزود: سازمان بهزیستی در حال پیگیری اقدامات حقوقی علیه منتشرکنندگان این آگهی و گروه مربوطه از طریق دستگاه قضایی است. 

بنا بر اعلام سازمان بهزیستی کشور، موسوی چلک تأکید کرد: فرآیند فرزندخواندگی صرفاً از طریق سامانه رسمی سازمان بهزیستی به نشانی http://adoption.behzisti.net/ امکان‌پذیر است و هرگونه فراخوان دیگر برای پذیرش کودکان به صورت فرزندخوانده، میهمان یا میزبان کاملاً غیرقانونی است. 

به گفته معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، این فرآیند بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ و با همکاری وزارت دادگستری و مراجع قضایی انجام می‌شود و پس از بررسی دقیق شرایط، مدارک و صلاحیت متقاضیان صورت می‌گیرد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، وی گفت: سازمان بهزیستی هیچ فراخوان عمومی برای جذب فرزندخوانده صادر نکرده و تنها سامانه ملی فرزندپذیری به آدرس http://adoption.behzisti.net/ مورد تایید است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

