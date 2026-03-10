رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی خبر داد:
کلاهبرداری تحت عنوان فرزندخواندگی؛ سامانه ملی فرزندپذیری تنها مسیر رسمی
رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی با هشدار نسبت به فعالیت گروهی به نام «فرزندان ایران» گفت: تنها مسیر رسمی فرزندخواندگی از طریق سامانه ملی فرزندپذیری است.
به گزارش ایلنا، این سازمان هشدار داد که گروهی با عنوان فرزندان ایران هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد و تبلیغات آن در فضای مجازی برای فرزندخواندگی یا پذیرش کودکان به صورت میهمان، جعلی و غیرمجاز است.
سید حسن موسوی چلک رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی گفت: این گروه هیچ ارتباطی با سازمان بهزیستی کشور ندارد و مردم نباید به این لینکها اعتماد کنند.
وی افزود: سازمان بهزیستی در حال پیگیری اقدامات حقوقی علیه منتشرکنندگان این آگهی و گروه مربوطه از طریق دستگاه قضایی است.
بنا بر اعلام سازمان بهزیستی کشور، موسوی چلک تأکید کرد: فرآیند فرزندخواندگی صرفاً از طریق سامانه رسمی سازمان بهزیستی به نشانی http://adoption.behzisti.net/ امکانپذیر است و هرگونه فراخوان دیگر برای پذیرش کودکان به صورت فرزندخوانده، میهمان یا میزبان کاملاً غیرقانونی است.
به گفته معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، این فرآیند بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ و با همکاری وزارت دادگستری و مراجع قضایی انجام میشود و پس از بررسی دقیق شرایط، مدارک و صلاحیت متقاضیان صورت میگیرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، وی گفت: سازمان بهزیستی هیچ فراخوان عمومی برای جذب فرزندخوانده صادر نکرده و تنها سامانه ملی فرزندپذیری به آدرس http://adoption.behzisti.net/ مورد تایید است.