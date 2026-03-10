واریز مراحل جدید مالیات سلامت برای اجرای پزشکی خانواده روستایی
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از تخصیص مراحل هفتم، هشتم و نهم یک درصد مالیات بر ارزش افزوده از محل اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در مناطق روستایی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، بابک فرخی رییس مرکز مدیریت شبکه اعلام کرد: مراحل هفتم، هشتم و نهم اعتبارات مربوط به یک درصد مالیات بر ارزش افزوده (مالیات سلامت) در راستای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در مناطق روستایی، از سوی سازمان بیمه سلامت به ادارات کل استانها واریز شده است.
وی با اشاره به اهمیت جذب و هزینهکرد بهموقع این اعتبارات افزود: با توجه به روزهای پایانی سال، معاونان بهداشت دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور لازم است در اسرع وقت نسبت به پیگیری از ادارات کل مربوطه برای جذب این اعتبارات و هزینهکرد آن مطابق سرفصلهای اعلامی اقدام کنند.
رییس مرکز مدیریت شبکه همچنین با آرزوی قبولی طاعات و عبادات کارکنان نظام سلامت، از تلاشها و فداکاری اعضای تیم سلامت در ارائه خدمات مستمر و فعال در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت قدردانی کرد و گفت: ارائه خدمات سلامت به مردم در ایام جنگ و در ماه رمضان بدون وقفه ادامه داشته است.
به گزارش وبدا، فرخی بر ضرورت بهروزرسانی مطالبات کارکنان تأکید کرد و افزود: پیگیری و پرداخت بهموقع مطالبات کارکنان حوزه سلامت از اولویتهای مهم در این حوزه به شمار میرود.