واریز مراحل جدید مالیات سلامت برای اجرای پزشکی خانواده روستایی

واریز مراحل جدید مالیات سلامت برای اجرای پزشکی خانواده روستایی
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از تخصیص مراحل هفتم، هشتم و نهم یک درصد مالیات بر ارزش افزوده از محل اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در مناطق روستایی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، بابک فرخی رییس مرکز مدیریت شبکه اعلام کرد: مراحل هفتم، هشتم و نهم اعتبارات مربوط به یک درصد مالیات بر ارزش افزوده (مالیات سلامت) در راستای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در مناطق روستایی، از سوی سازمان بیمه سلامت به ادارات کل استان‌ها واریز شده است. 

وی با اشاره به اهمیت جذب و هزینه‌کرد به‌موقع این اعتبارات افزود: با توجه به روزهای پایانی سال، معاونان بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور لازم است در اسرع وقت نسبت به پیگیری از ادارات کل مربوطه برای جذب این اعتبارات و هزینه‌کرد آن مطابق سرفصل‌های اعلامی اقدام کنند. 

رییس مرکز مدیریت شبکه همچنین با آرزوی قبولی طاعات و عبادات کارکنان نظام سلامت، از تلاش‌ها و فداکاری اعضای تیم سلامت در ارائه خدمات مستمر و فعال در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت قدردانی کرد و گفت: ارائه خدمات سلامت به مردم در ایام جنگ و در ماه رمضان بدون وقفه ادامه داشته است. 

به گزارش وبدا، فرخی بر ضرورت به‌روزرسانی مطالبات کارکنان تأکید کرد و افزود: پیگیری و پرداخت به‌موقع مطالبات کارکنان حوزه سلامت از اولویت‌های مهم در این حوزه به شمار می‌رود.

اخبار مرتبط
