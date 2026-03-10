خانوارهای مشمول «سبد غذایی کودکان» تا پایان اسفند، اعتبار خود را خرید کنند

به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش با اعلام این خبر گفت: وزارت رفاه در سال ۱۴۰۴، توانسته است تاکنون با همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، ۱۱ مرحله سبد غذایی رایگان به بالغ بر ۱۶۵ هزار کودک دارای سوتغذیه زیر ۵ سال در دهک‌های ۱ تا ۷ ارائه کند.

وی افزود: اعتبار خرید برای دهک‌های ۱ تا ۵، مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان و دهک‌های ۶ و ۷، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بستر کالابرگ الکترونیکی، خانوار مشمول می‌توانند ۱۶ قلم کالای مورد نیاز کودکان از جمله پروتئین، لبنیات، حبوبات و… را خرید کنند.

وی افزود: مرحله دوازدهم انشالله در اسفند ماه شارژ خواهد شد و مشمولین می‌توانند از اعتباری که به حساب سرپرست خانوار مشمول شارژ می‌شود، خرید کنند.

اندایش گفت: اگر خانوار مشمولی تاکنون خرید نکرده تا پایان اسفند ماه فرصت هزینه کرد اعتبار تخصیص یافته تمام مراحل تاکنون را دارند.

