در گفتگوی تلفنی مقامات وزارت علوم ایران و عراق تاکید شد؛

آرزوی پیروزی ایران در مقابل تجاوزات صهیونی-آمریکایی

مقامات وزارت علوم ایران و عراق درباره مهمترین همکاری‌های علمی دوجانبه گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، احسان قبول، رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، در یک تماس تلفنی با آقای دکتر حیدر الربیعی، قائم‌مقام وزیر آموزش عالی عراق درباره مهمترین همکاری‌های علمی دوجانبه گفتگو کرد. 

در این مکالمه، دکتر الربیعی ضمن ضمن آرزوی پیروزی ایران بر جبهه آمریکایی صهیونیستی و ابراز همدردی و تسلیت جامعه دانشگاهی عراق به وزیر علوم ایران و جامعه دانشگاهی کشور دو موضوع کلیدی را مطرح کرد. 

وی با اشاره به وضعیت دانشجویان عراقی شاغل به تحصیل در ایران تأکید کرد که این دانشجویان موظفند تحصیل خود را صرفاً در همان دانشگاه‌هایی که در ابتدا پذیرفته شده‌اند ادامه دهند و حق انتقال به سایر دانشگاه‌ها را نخواهند داشت. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قائم‌مقام وزیر آموزش عالی عراق در بخش دیگری از این گفتگوی تلفنی، از آمادگی کشورش برای مشارکت در سومین هفته علم ایران-عراق خبر داد. به محض اعلام آمادگی طرف ایرانی، روسای دانشگاه‌های عراق با حداکثر ظرفیت در این رویداد علمی حضور خواهند یافت.

اخبار مرتبط
