کالابرگ افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از امروز فعال شد
همه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور میتوانند از اعتبار کالابرگ خود در فروشگاهها استفاده کنند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور بدون در نظر گرفتن رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها از روز دوشنبه ۱۸ اسفند میتوانند از اعتبار کالابرگ خود در فروشگاهها استفاده کنند.