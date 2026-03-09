برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیشکارورزی پزشکی در سال آینده
معاونت آموزشی وزارت بهداشت از برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیشکارورزی پزشکی در سال آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیشکارورزی پزشکی خرداد ۱۴۰۵ برگزار میشود.
براساس این گزارش، امکان مرخصی بدون سنوات برای دانشجویان علوم پزشکی کشور در نیمسال جاری فراهم شده است و زمان برگزاری آزمون دستیاری تخصصی پزشکی به زودی اعلام میشود.