آخرین وضعیت جوی ترافیکی کشور؛ بارشها در ۱۴ استان
جانشین پلیس راه فراجا از بارش برف و باران در ۱۴ استان کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، در حال حاضر ترافیک در کلیه محورهای مواصلاتی کشور روان بوده و مشکل خاصی در تردد خودروها مشاهده نمیشود.
وی افزود: هماکنون در ۱۴ استان کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، گیلان، مازندران، کرمانشاه، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و تهران بارش برف و باران گزارش شده است که بیشترین میزان بارش برف در ارتفاعات و گردنههای کوهستانی مشاهده میشود.
جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی کشور تصریح کرد: محورهای شمالی نیز در حال حاضر با بارش برف و باران همراه هستند و رانندگان باید با احتیاط بیشتر و رعایت کامل قوانین رانندگی در این مسیرها تردد کنند.
سرهنگ محبی در ادامه با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی گفت: در حال حاضر محورهای پونل – خلخال، هشتگرد – طالقان و پاتاوه – دهدشت به دلیل شرایط جوی و ایمنی مسدود هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین برخی محورهای کشور به دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود هستند که از جمله آنها میتوان به محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازکلده اشاره کرد. رانندگان پیش از سفر حتماً از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند.