خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
حجم ویدیو: ۱۲.۰۱M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۱۳ دانلود ویدیو

آخرین وضعیت جوی ترافیکی کشور؛ بارش‌ها در ۱۴ استان

کد خبر : 1760137
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه فراجا از بارش برف و باران در ۱۴ استان کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، در حال حاضر ترافیک در کلیه محورهای مواصلاتی کشور روان بوده و مشکل خاصی در تردد خودروها مشاهده نمی‌شود. 

وی افزود: هم‌اکنون در ۱۴ استان کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، گیلان، مازندران، کرمانشاه، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و تهران بارش برف و باران گزارش شده است که بیشترین میزان بارش برف در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی مشاهده می‌شود. 

جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی کشور تصریح کرد: محورهای شمالی نیز در حال حاضر با بارش برف و باران همراه هستند و رانندگان باید با احتیاط بیشتر و رعایت کامل قوانین رانندگی در این مسیرها تردد کنند. 

سرهنگ محبی در ادامه با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی گفت: در حال حاضر محورهای پونل – خلخال، هشتگرد – طالقان و پاتاوه – دهدشت به دلیل شرایط جوی و ایمنی مسدود هستند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین برخی محورهای کشور به دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازکلده اشاره کرد. رانندگان پیش از سفر حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل