شایعات را در فضای مجازی باز نشر نکنید / تاکید فتا بر پیگیری اخبار از منابع رسمی

وی بیان کرد: این شماره به عنوان مسیر ارتباطی سراسری با کارشناسان پلیس فتا، آماده پاسخگویی به هموطنان بوده و امکان دریافت راهنمایی در زمینه‌های مختلف از جمله برداشت‌های غیرمجاز از حسابهای بانکی، کلاهبرداری‌های اینترنتی، تهدیدات سایبری و دیگر جرائم مرتبط را فراهم می‌کند. همچنین شهروندان می‌توانند پیش از وقوع هرگونه حادثه، از مشاوره‌های پیشگیرانه کارشناسان برای ارتقای سطح آگاهی و رعایت اصول ایمنی دیجیتال خود بهره‌مند شوند.

وی ضمن قدردانی از همکاری مردم خاطرنشان کرد: پلیس فتا با جدیت روند پاسخگویی و پشتیبانی از شهروندان را ادامه میدهد .

سردار مجید از همه کاربران خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی شود.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به شرایط حساس کشور و وقوع وضعیت جنگی، از مردم خواست که اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از باور یا بازنشر شایعات فضای مجازی به‌شدت خودداری کنند.

به گزارش سایت پلیس، وی همچنین بر اهمیت حفاظت از آرامش روانی خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: ضروری است والدین در این شرایط، فرزندان و کودکان خود را از مواجهه با اخبار منفی، تنش‌زا و شایعات بی‌اساس در فضای مجازی دور نگه دارند و با ایجاد محیطی امن و آرام، از سلامت روانی آن‌ها محافظت کنند.