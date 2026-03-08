خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشاوره روان‌شناختی ۱۴۸۰ برای مدیریت اضطراب کودکان و خانواده‌ها
کد خبر : 1759900
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی با اشاره به ارائه مشاوره روان‌شناختی ۱۴۸۰ برای مدیریت اضطراب کودکان و خانواده‌ها در شرایط جنگ گفت: مردم می‌توانند برای مشاوره و راهنمایی در رابطه با ترس، اضطراب، افسردگی و مشکلات خانوادگی با سامانه تلفنی ۱۴۸۰ تماس گرفته و با مشاوران و روان‌شناسان مربوطه گفت‌وگو کنند.

به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی،  ابراهیم غفاری با اعلام این خبر، افزود: همزمان با آغاز حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خدمات حمایتی و روان‌شناختی این سازمان به‌طور مستمر در حال ارائه به مردم است.

وی اظهار کرد: با توجه به افزایش اضطراب و نگرانی در میان مردم، به‌ویژه کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها، سامانه مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی برای ارائه خدمات روان‌شناختی فعال است.

به گفته غفاری، از زمان آغاز حملات در ۹ اسفند تاکنون، ۱۶ هزار و ۷۹۰ نفر از سراسر کشور با سامانه ۱۴۸۰ تماس گرفته‌اند که سهم بانوان از این تماس ها ۷۸ درصد و آقایان ۲۲ درصد ثبت شده است.

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی افزود: از مجموع تماس‌ها، ۲۲ درصد در خصوص مشکلات خلقی و اضطرابی، ۵۶ درصد مسائل خانوادگی، ۶ درصد نگرانی‌های ناشی از جنگ و ۱۶ درصد هم سایر مشکلات روان‌شناختی بوده است.

 

غفاری تأکید کرد: مردم از نقاط مختلف کشور می توانند در تماس با خط ۱۴۸۰، مشکلات خود یا فرزندانشان از جمله ترس، نگرانی، اضطراب، افسردگی و مسائل خانوادگی را با مشاوران و روان‌شناسان مطرح کرده و مشاوره دریافت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل