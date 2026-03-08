وی اظهار کرد: با توجه به افزایش اضطراب و نگرانی در میان مردم، به‌ویژه کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها، سامانه مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی برای ارائه خدمات روان‌شناختی فعال است.

به گفته غفاری، از زمان آغاز حملات در ۹ اسفند تاکنون، ۱۶ هزار و ۷۹۰ نفر از سراسر کشور با سامانه ۱۴۸۰ تماس گرفته‌اند که سهم بانوان از این تماس ها ۷۸ درصد و آقایان ۲۲ درصد ثبت شده است.

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی افزود: از مجموع تماس‌ها، ۲۲ درصد در خصوص مشکلات خلقی و اضطرابی، ۵۶ درصد مسائل خانوادگی، ۶ درصد نگرانی‌های ناشی از جنگ و ۱۶ درصد هم سایر مشکلات روان‌شناختی بوده است.

غفاری تأکید کرد: مردم از نقاط مختلف کشور می توانند در تماس با خط ۱۴۸۰، مشکلات خود یا فرزندانشان از جمله ترس، نگرانی، اضطراب، افسردگی و مسائل خانوادگی را با مشاوران و روان‌شناسان مطرح کرده و مشاوره دریافت کنند.