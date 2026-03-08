مشاوره روانشناختی ۱۴۸۰ برای مدیریت اضطراب کودکان و خانوادهها
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی با اشاره به ارائه مشاوره روانشناختی ۱۴۸۰ برای مدیریت اضطراب کودکان و خانوادهها در شرایط جنگ گفت: مردم میتوانند برای مشاوره و راهنمایی در رابطه با ترس، اضطراب، افسردگی و مشکلات خانوادگی با سامانه تلفنی ۱۴۸۰ تماس گرفته و با مشاوران و روانشناسان مربوطه گفتوگو کنند.
به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی، ابراهیم غفاری با اعلام این خبر، افزود: همزمان با آغاز حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خدمات حمایتی و روانشناختی این سازمان بهطور مستمر در حال ارائه به مردم است.
وی اظهار کرد: با توجه به افزایش اضطراب و نگرانی در میان مردم، بهویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها، سامانه مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ بهصورت شبانهروزی برای ارائه خدمات روانشناختی فعال است.
به گفته غفاری، از زمان آغاز حملات در ۹ اسفند تاکنون، ۱۶ هزار و ۷۹۰ نفر از سراسر کشور با سامانه ۱۴۸۰ تماس گرفتهاند که سهم بانوان از این تماس ها ۷۸ درصد و آقایان ۲۲ درصد ثبت شده است.
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی افزود: از مجموع تماسها، ۲۲ درصد در خصوص مشکلات خلقی و اضطرابی، ۵۶ درصد مسائل خانوادگی، ۶ درصد نگرانیهای ناشی از جنگ و ۱۶ درصد هم سایر مشکلات روانشناختی بوده است.
غفاری تأکید کرد: مردم از نقاط مختلف کشور می توانند در تماس با خط ۱۴۸۰، مشکلات خود یا فرزندانشان از جمله ترس، نگرانی، اضطراب، افسردگی و مسائل خانوادگی را با مشاوران و روانشناسان مطرح کرده و مشاوره دریافت کنند.