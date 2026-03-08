وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
ادامه آموزشهای مجازی تا ۲۸ اسفند
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزشها به صورت مجازی تا ۲۸ اسفند ادامه خواهد داشت گفت: اگر آموزش در بستر فضای مجازی استمرار پیدا نکند به صورت آفلاین بستههای آموزشی را آماده کردهایم که در اختیار مدارس قرار خواهیم داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی با بیان اینکه در این شرایط بهترین کمک و کاری که میتوانیم انجام دهیم فعالیت در فضای مجازی و استمرار آموزش است که در قالب شبکه شاد و بستر مدرسه تلویزیونی ایران دنبال خواهد شد گفت: البته سناریوهای دیگری هم آماده کردیم که اگر آموزش در بستر فضای مجازی استمرار پیدا نکند به صورت آفلاین بستههای آموزشی را آماده کردیم که در اختیار مدارس قرار خواهیم داد تا مدارس در اختیار دانش آموزان و والدین قرار دهند.
وی افزود: به مدیران مدارس توصیه کردهایم که مدارس را تبدیل به کانونهای اصلی مقاومت در محلات و مناطق کنند و تبدیل به کانونهای تبلیغی و ترویجی شود.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هرگونه که لازم باشد از ظرفیت مدارس در مقابل تجاوز وحشیانه دشمن استفاده خواهیم کرد.