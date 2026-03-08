رئیس جمعیت هلال احمر:

۱۱ نفر از کادر درمان به شهادت رسیده‌اند

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در جنگ اخیر تاکنون ۷۹۴۳ واحد مسکونی و ۱۶۱۷ واحد تجاری آسیب دیده‌اند.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به آخرین گزارش‌های ارزیابی میدانی از مناطق آسیب‌دیده گفت: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده از گزارش تیم‌های ارزیاب و امدادی، در مجموع ۹۶۶۹ واحد غیرنظامی در این حوادث دچار خسارت شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۷۹۴۳ واحد مسکونی و ۱۶۱۷ واحد تجاری آسیب دیده‌اند که بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های معیشتی و اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

کولیوند خاطرنشان کرد: در جریان این حوادث ۳۲ مرکز دارویی و درمانی و همچنین ۶۵ مدرسه آموزشی و پرورشی نیز دچار آسیب شده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، ۱۳ مرکز متعلق به جمعیت هلال‌احمر نیز در این حوادث آسیب دیده است.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: در این حوادث ۱۵ دستگاه خودروی عملیاتی شامل خودروهای نجات و ۱۳ دستگاه آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس دچار آسیب شده‌اند.در میان نیروهای امدادی نیز ۷ نفر از نیروهای امدادی در شهرهایی از جمله تهران، مهاباد و خمین دچار آسیب شده‌اند.

وی گفت: متأسفانه در جریان این حوادث ۱۱ نفر از کادر درمان به شهادت رسیده‌اند و ۳۳ نفر از کارکنان حوزه درمان نیز مصدوم شده‌اند.جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های امدادی و عملیاتی در کنار مردم آسیب‌دیده حضور دارد و روند امدادرسانی، ارزیابی خسارات و حمایت از آسیب‌دیدگان با جدیت ادامه دارد.

