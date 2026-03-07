اعلام ۴ ایستگاه متروی شبانهروزی بهعنوان پناهگاه در تهران
ایستگاههای متروی بریانک، نواب، شادمان و کمیل، پناهگاههای شبانهروزی شدند.
به گزارش ایلنا، شهرداری تهران اعلام کرد:
به منظور ارتقای آمادگی و افزایش امنیت شهروندان در شرایط اضطراری، ایستگاههای متروی بریانک، شهید نوابصفوی، شادمان و کمیل در منطقه ۱۰ تهران به عنوان پناهگاههای منطقه تعیین شده و به صورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به شهروندان هستند.
شهروندان میتوانند در مواقع اضطراری با مراجعه به این ایستگاهها از امکانات پناهگاهی بهرهمند شوند و با آرامش بیشتری از شرایط اضطراری عبور کنند.