چگونگی حفظ سلامت روان در زمان بحران برای مصرفکنندگان داروهای روانپزشکی
دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار یک راهنمای آموزشی، توصیههایی برای ادامه ایمن درمان و پیشگیری از تشدید مشکلات روانی در شرایط بحران به افرادی که داروهای روانپزشکی مصرف میکنند، ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، در این راهنمای آموزشی تأکید شده است که بسیاری از افراد برای مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب یا افکار وسواسی از داروهای روانپزشکی استفاده میکنند و مصرف منظم این داروها با تنظیم فعالیت مغز، نقش مهمی در کاهش علائم و بهبود کیفیت زندگی دارد.
بر اساس این راهنما، در شرایط بحرانی مانند جنگ یا اختلال در خدمات درمانی ممکن است دسترسی به پزشک یا دارو دشوار شود، اما رعایت برخی نکات ساده میتواند از تشدید مشکلات روانی و بازگشت علائم بیماری جلوگیری کند. در همین راستا تأکید شده است که افراد حتی در شرایط بحران نیز داروهای خود را طبق دستور پزشک و در زمان مشخص مصرف کنند و از تغییر دوز یا قطع ناگهانی دارو خودداری کنند.
در این راهنما همچنین آمده است که قطع ناگهانی برخی داروهای روانپزشکی میتواند موجب بروز مشکلاتی مانند افزایش اضطراب، بیقراری، سرگیجه، تهوع، اختلال خواب و بازگشت سریع علائم بیماری شود؛ بنابراین توصیه شده است حتی در صورت دشواری دسترسی به پزشک، داروها بهطور ناگهانی قطع نشوند.
دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در این راهنمای آموزشی همچنین بر ضرورت برنامهریزی برای در اختیار داشتن داروی کافی تأکید و توصیه کرده است افراد مقدار داروی باقیمانده خود را بهطور منظم بررسی کنند، نام و مقدار داروهای مصرفی را یادداشت کرده یا تصویر آن را در تلفن همراه خود نگه دارند و داروها را در محل مشخص و امن نگهداری کنند.
توجه به خواب منظم از دیگر توصیههای این راهنماست. در این مطلب آمده است که کمبود خواب میتواند علائم روانی را تشدید کند و لازم است افراد با تنظیم ساعت خواب، پرهیز از پیگیری اخبار نگرانکننده پیش از خواب و محدود کردن مصرف نوشیدنیهای محرک در ساعات پایانی شب، به حفظ کیفیت خواب خود کمک کنند.
همچنین در این راهنما توصیه شده است افراد تا حد امکان از عوامل تشدیدکننده استرس مانند پیگیری مداوم اخبار اضطرابآور، مصرف مواد یا الکل، بینظمی شدید در برنامه روزانه و انزوای اجتماعی دوری کنند و در مقابل با داشتن برنامه روزانه ساده و حفظ ارتباط با خانواده و دوستان، به حفظ تعادل روانی خود کمک کنند.
در این راهنمای آموزشی همچنین به برخی علائم هشداردهنده اشاره شده است که در صورت بروز آنها لازم است افراد هرچه سریعتر با پزشک یا مراکز درمانی تماس بگیرند؛ از جمله بدتر شدن واضح علائم افسردگی یا اضطراب، بیخوابی شدید برای چند شب متوالی، حملات شدید اضطراب، ناتوانی در انجام فعالیتهای روزمره و بروز افکار آسیب به خود.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در این راهنما تأکید شده است که مراقبت از سلامت روان همانند سلامت جسم اهمیت دارد و ادامه درمان، آگاهی از علائم هشدار و استفاده از حمایت اطرافیان میتواند به حفظ ثبات روانی حتی در شرایط دشوار کمک کند.