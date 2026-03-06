در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

تصمیم‌گیری درباره ادامه آموزش مجازی دانش‌آموزان در جلسه امروز وزارت آموزش و پرورش

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از تصمیم‌گیری درباره ادامه آموزش مجازی دانش‌آموزان در جلسه امروز این وزارتخانه خبر داد.

حسین صادقی،  رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در خصوص لزوم تعطیلی آموزش های مجازی دانش آموزان در شرایط جنگی کشور به خبرنگار ایلنا گفت: امروز جلسه‌ای با حضور اعضای شورای معاونین آموزشی برگزار خواهد شد. در این جلسه تصمیم‌گیری می‌شود که آیا آموزش‌ها به‌صورت مجازی ادامه یابد یا نه و آموزش ها به‌صورت مدرسهٔ ایران یا بسته‌های آف لاین دنبال شود.

وی افزود: اینکه کودکان صرفاً اخبار جنگ را دنبال کنند، در معرض آسیب بیشتری قرار می‌گیرند؛ در حالی که درگیر مشارکت در فعالیت‌های آموزشی، ارتباط با معلمان و همکلاسی‌های خود باشند و از سلامت یکدیگر آگاه شوند.

حسینی در ادامه توضیح داد: بنابراین، با توجه به رویکرد آموزش و پرورش در تأمین امنیت روان دانش‌آموزان، احتمالاً نیت اصلی آموزش و پرورش این باشد که به دانش آموزان روحیه دهد و با آن‌ها ارتباط برقرار کند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پایان تأکید کرد: ما نیز شرایط خانواده‌ها و سختی‌های این روزها را درک می‌کنیم. قطعاً هر تصمیمی که به صلاح  دانش‌آموزان باشد ، در همان راستا اتخاذ می شود و با جدیت اجرا خواهد شد.

