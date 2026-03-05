به گزارش ایلنا، داود گودرزی معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به نام این پویش گفت: از رهبر شهیدمان آموختیم که استوار بمانیم و غم را به عهدی برای ساختن تبدیل کنیم. پویش «به یاد سرو، به نام ایران»، تجلی این آموزه بزرگ در قالب یک اقدام فرهنگی و محیط زیستی است.



وی افزود: هر نهالی که فردا در خاک ایران کاشته می‌شود، نشانه‌ای از استقامت مردم سرافراز ایران اسلامی خواهد بود. به یاد امام شهیدمان و به نام ایران عزیز، با کاشتن نهال، عشق و ارادت خود را به شهدا و تعهدمان را به میهن نشان می‌دهیم.



گودرزی در ادامه با بیان جزئیات این رویداد ملی تصریح کرد: وعده ما ۱۵ اسفند، روز درختکاری، ساعت ۹ صبح در سراسر شهر تهران است. از مردم شریف تهران دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در این پویش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه سرو استوار انقلاب اسلامی، امام شهید آیت الله العظمی خامنه ای، بار دیگر استواری و همبستگی ملت ایران را به نمایش بگذارند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: نهال می‌کاریم برای سرافرازی ایران. منتظر حضور سبز شما در این پویش مردمی هستیم.



گودرزی همچنین از توزیع نهال رایگان میان نمازگزاران تهرانی خبر داد و افزود: پس از اقامه نماز جمعه فردا در تهران، به نمازگزاران عزیز تهرانی که در این آیین عبادی سیاسی حضور می‌یابند، نهال رایگان اهدا خواهد شد تا آنها نیز در این پویش ملی سهیم باشند.



براساس گزارش معاونت خدمات شهری، شهرداری تهران در روز جمعه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ همزمان با روز درختکاری، با شعار «هر ایرانی ۳ نهال» اقدام به توزیع نهال بین شهروندان در بوستان‌های منتخب مناطق ۲۲ گانه به شرح فهرست پیوست می‌کند تا دسترسی آسان همه شهروندان به نهال میسر شود.



محل کاشت نهال به شرح زیر است:



منطقه یک: بوستان قیطریه

منطقه سه: بوستان پایداری، ناحیه ۵

منطقه چهار: بوستان پلیس

منطقه هفت: بوستان شهید نیاکی

منطقه هشت: بوستان تمدن، ناحیه ۲

منطقه دوازده: بوستان پارک شهر

منطقه سیزده: بوستان حافظ، ناحیه ۲

منطقه چهارده: بوستان ترنج، ناحیه ۳

منطقه پانزده: بوستان خلیج فارس

منطقه شانزده: بوستان اندیشه، ناحیه ۳

منطقه بیست: بوستان دستواره، ناحیه ۲

منطقه دو: بوستان نهج‌البلاغه فاز یک

منطقه پنج: بوستان خیام

منطقه شش: بوستان هنرمندان

منطقه نه: بوستان فتح

منطقه ده: بوستان نیلوفر

منطقه یازده: بوستان رازی

منطقه هفده: بوستان بهاران

منطقه هجده: بوستان قائم

منطقه نوزده: بوستان ولایت

منطقه بیست و یک: بوستان ریما

منطقه بیست و دو: بوستان جوانمردان