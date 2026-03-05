مجروحیت ۲۶ نفر از پرسنل اورژانس پایتخت/ ۲ پایگاه و ۵ آمبولانس آسیب جدی دیدند
روابط عمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران از مجروحیت ۲۶ نفر از پرسنل اورژانس در حملات اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، یکی از کارشناسان خدوم ناحیه غرب اورژانس استان تهران در حین انجام وظیفه به شهادت رسید.
در جریان این حملات دو پایگاه اورژانس و ساختمان ستاد مرکزی اورژانس استان تهران دچار خسارت شدند و در مجموع ۲۶ نفر نیز مجروح شدند.
همچنین در اثر متاثر از حملات موشکها، پنج دستگاه آمبولانس اورژانس استان تهران آسیب دید و یک دستگاه از خودروها دچار آتشسوزی شد. علاوه بر این، پنج دستگاه خودروی پشتیبانی عملیات
اورژانس نیز از این حملات متأثر و خسارتدیده شدند.
اورژانس استان تهران ضمن محکوم کردن این حملات، اعلام کرد خدماترسانی به شهروندان با تمام توان ادامه دارد و نیروهای عملیاتی همچنان در صحنه برای امدادرسانی حضور دارند.