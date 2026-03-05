مجروحیت ۲۶ نفر از پرسنل اورژانس پایتخت/ ۲ پایگاه و ۵ آمبولانس آسیب جدی دیدند

روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران از مجروحیت ۲۶ نفر از پرسنل اورژانس در حملات اخیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، یکی از کارشناسان خدوم ناحیه غرب اورژانس استان تهران در حین انجام وظیفه به شهادت رسید.

در جریان این حملات دو پایگاه اورژانس و ساختمان ستاد مرکزی اورژانس استان تهران دچار خسارت شدند و در مجموع ۲۶ نفر نیز مجروح شدند.

همچنین در اثر متاثر از حملات موشک‌ها، پنج دستگاه آمبولانس اورژانس استان تهران آسیب دید و یک دستگاه از خودروها دچار آتش‌سوزی شد. علاوه بر این، پنج دستگاه خودروی پشتیبانی عملیات
 اورژانس نیز از این حملات متأثر و خسارت‌دیده شدند.

اورژانس استان تهران ضمن محکوم کردن این حملات، اعلام کرد خدمات‌رسانی به شهروندان با تمام توان ادامه دارد و نیروهای عملیاتی همچنان در صحنه برای امدادرسانی حضور دارند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
