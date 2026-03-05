تخریب بیش از۴۰۰۰ ساختمان غیرنظامی در تجاوزات اخیر/ ارسال گزارشات به صلیب سرخ و مجامع جهانی

وی افزود: بر اساس آمار ما، تاکنون 3۶۴۶ واحد مسکونی و غیرنظامی مورد تهاجم قرار گرفته و ۵۲۸ واحد تجاری کاملا از بین رفته است.

رییس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: ۱۴ مرکز درمانی شامل بیمارستان، مراکز توانبخشی و مراکز جراحی محدود تحت تاثیر حملات آمریکایی صهیونی قرار گرفت و حتی سه بیمارستان کاملا غیرفعال شد.

کولیوند تاکید کرد: اینکه می گویند مراکز غیرنظامی را نمی زنیم کاملا دروغ محض است و تعداد شهدای غیرنظامی مخصوصا کودکان، دانش اموزان و حتی کهنسالان کاملا نشان دهنده خوی وحشی گری آنهاست.

وی افزود: متاسفانه آنها حتی به قوانینی که خودشان آن را وضع کرده اند پای بند نیستند. من امروز از دفتر صلیب سرخ جهانی خواستم حضوری به مناطق مورد حمله بیایند و گزارشات خود را تکمیل کنند. همچنین ما تمام گزارش های مستند خود را برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و غیره ارسال کردیم تا پیگیری های حقوقی انجام شود.

وی افزود: تمام داروخانه های هلال احمر ۲۴ ساعته فعالند و هر کجایی که حادثه ای رخ دهد تیم های ما در کمترین زمان ممکن به محل می رسند و بارها موفق شدیم مجروحان را زنده از زیرآوار خارج کنیم.