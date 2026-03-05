به گزارش ایلنا به نقل از شهر، پس از وقوع حملات اخیر به پایتخت در تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۴ شهرداری تهران اقدامات گسترده‌ای را به منظور حفظ امنیت و ارائه خدمات به شهروندان آغاز کرد. ستاد بحران شهرداری تشکیل شد و تمامی سازمان‌های تابعه معاونت خدمات شهری از جمله سازمان مدیریت پسماند، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، سازمان بهشت زهرا (س)، سازمان میادین میوه و تره‌بار، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز، شرکت شهربان و حریم‌بان و کلیه معاونین خدمات شهری مناطق در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند. هدف این اقدامات، تضمین خدمت‌رسانی بی‌وقفه به شهروندان تهرانی بود.

در این ایام نیروهای معاونت خدمات شهری به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند. به طوری که تیم‌های عملیاتی به محض اعلام نیاز از سوی اداره کل خدمات شهری در کمترین زمان ممکن در محل حادثه مستقر می‌شوند.

مدیریت ضایعات ناشی از تخریب‌ها به چه صورت است؟

در زمینه مدیریت ضایعات ناشی از تخریب نیز اقدامات لازم انجام شده است. با هماهنگی نهادهای مرتبط، ضایعات و آوارهای جمع‌آوری‌شده بر اساس طبقه‌بندی مشخص به محل‌های تعیین‌شده منتقل شده و بخشی از آن‌ها برای مدیریت نهایی به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه ارسال می‌شود.

آتش‌نشانی؛ ۱۳۸ ایستگاه در آماده‌باش کامل

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نیز نقش مؤثری در این حوادث ایفا کرده است. آتش‌نشانان از همان لحظات ابتدایی در صحنه حوادث حضور داشته و با استفاده از تجهیزات و خودروهای تخصصی امداد و نجات به یاری حادثه‌دیدگان می‌شتابند.

۱۳۸ ایستگاه آتش‌نشانی تهران با به‌کارگیری تمامی توان خود و با حضور ۵۶۰۰ آتش‌نشان در سه شیفت کاری را تجهیزات و خودروهای سنگین آواربرداری در محل اصابت‌ها مشغول عملیات امداد و نجات هستند. همچنین آتش‌نشانان داوطلب نیز سازماندهی شده‌اند تا در صورت نیاز در کنار آتش‌نشانان ثابت به شهروندان خدمت‌رسانی کنند.

بهشت‌زهرا (س)؛ تشکیل مجتمع معراج شهدا برای تسهیل امور خانواده‌ها

سازمان بهشت زهرا (س) نیز اقدام به راه‌اندازی مجتمع معراج شهدا کرده است. تمامی سازمان‌های مرتبط با امور شهدا در این مجتمع گرد هم آمده‌اند تا خانواده‌های معظم شهدا برای انجام مراحل مختلف نیازی به مراجعه به سازمان‌های گوناگون در سطح شهر نداشته باشند.

در این مجتمع نهادهای مرتبط، سازمان ثبت احوال کشور، مرکز ژنتیک و سازمان پزشکی قانونی کشور حضور دارند و اقداماتی از قبیل شناسایی، نمونه‌برداری، صدور جواز دفن و تشکیل پرونده ایثارگری به سرعت انجام می‌شود.

در کنار حسینیه محل تغسیل قرار دارد که تطهیر پیکر پاک شهدا در این مکان انجام می‌شود. سپس مراسم وداع خانواده‌ها در حسینیه برگزار شده و در سالن دعای ندبه بر پیکر شهدا نماز خوانده می‌شود. پس از آن، پیکر شهدا با خودرو تا قطعه ۴۲ تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

میادین میوه و تره‌بار؛ فعالیت یکسره برای آرامش خاطر شهروندان

سازمان میادین میوه و تره‌بار نیز فعالیت خود را بدون وقفه ادامه می‌دهد. تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ به صورت یکسره باز هستند تا شهروندان بتوانند مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند. تأمین مایحتاج عمومی مردم یکی از دغدغه‌های اصلی در شرایط بحرانی است و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این هدف محقق شده است.

تمامی دست‌اندرکاران در سازمان میادین بدون وقفه در تلاش هستند تا دسترسی آسان شهروندان به کالاهای اساسی فراهم شود و این روند تا بازگشت کامل شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

ادامه آماده‌باش شهرداری تهران تا عادی‌سازی کامل شرایط

شهرداری تهران به منظور حفظ امنیت و ارائه خدمات به شهروندان، همچنان در حالت آماده‌باش قرار دارد. تمامی رده‌های عملیاتی خدمات شهری به همراه سایر نهادهای خدمت‌رسان در تلاش هستند تا شرایط به حالت عادی بازگردد و آثار حملات اخیر به طور کامل رفع شود.

نیروهای شهرداری پایتخت با تلاش شبانه‌روزی خود، از ایجاد کوچکترین خلل در ارائه خدمات به شهروندان جلوگیری خواهند کرد و عزم خود را برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به تهرانی‌ها جزم کرده‌اند. این اقدامات تا زمانی که شرایط به طور کامل عادی شود، ادامه خواهد یافت.

