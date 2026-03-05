انتقال بیش از ۴ هزار نفر از مراکز بهزیستی به خانواده و مراکز امن
رئیس سازمان بهزیستی از جابهجایی یا بازپیوند بیش از ۴۰۰۰ کودک و افرد تحت پوشش این سازمان به مراکز امن یا خانوادههای زیستی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی در حاشیه بازدید از یکی از مراکز شبه خانواده و مراسم افطاری این مرکز گفت: از روند فعالیت مراکز شبه خانواده و سطح امنیت فضای زندگی کودکان اطمینان حاصل شده است.
حسینی افزود: سرعت فرآیند فرزندخواندگی، واگذاری به خانوادههای میزبان، امین موقت و همچنین بازپیوند با خانوادههای زیستی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
به گفته وی تاکنون بیش از ۴۰۰۰ نفر از کودکان و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی با اولویت تأمین امنیت روانی و شرایط خاص آنان به مراکز امن منتقل شدهاند، جابهجا یا به خانوادههای زیستی و بازپیوند تحویل داده شدهاند.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه از رضایت کلی نسبت به عملکرد حدود ۷۰۰ مرکز شبهخانواده در سطح کشور خبر داد که نزدیک به ۱۰ هزار کودک و نوجوان را تحت پوشش دارند.
حسینی تأکید کرد: حمایت از این فرزندان تا زمان دستیابی به استقلال کامل شامل اشتغال پایدار و ازدواج ادامه خواهد یافت.
وی همچنین به نتایج مطالعات انجامشده اشاره کرد و گفت: ازدواجهای صورتگرفته میان افرادی که از این مراکز خارج شدهاند دارای ضریب تداوم و پایداری بسیار بالایی بوده است.