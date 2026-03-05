۲.۵ همت از مطالبات داروخانهها پرداخت شد
کد خبر : 1758849
به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد را ادامه داد.
در ادامه فرایند تسویه مطالبات مراکز طرف قرارداد، صبح امروز پنج شنبه چهاردهم اسفند، بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگیشده داروخانهها در سطح کشور به مبلغ حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.