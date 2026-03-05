به گزارش ایلنا، سردار «حسین رحیمی» با اشاره به اینکه اتحاد و انسجام رمز پیروزی و موفقیت است و با اتحاد و همدلی می‌توانیم از سد مشکلات عبور کنیم، اظهار کرد: در شرایط فعلی همه باید تلاش کنیم که دشمنان را ناامید کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به تشکیل قرارگاه مبارزه با احتکار و امتناع از عرضه کالا گفت: اجازه نمی‌دهیم برخی سوداگران و سودجویان با اعمال مجرمانه خود از قبیل احتکار کالا، امتناع از عرضه، گران فروشی و… امنیت اقتصادی مردم را به مخاطره اندازند.

به گزارش پلیس، سردار رحیمی با اشاره به اینکه گشت‌های مشترک پلیس امنیت اقتصادی با کارشناسان صمت، اتاق اصناف و… از واحدهای صنفی، انبارهای محل نگهداری کالا بازدید می‌کنند، گفت: خوشبختانه در حوزه ذخایر کالای اساسی وضعیت مطلوبی را شاهد هستیم.

