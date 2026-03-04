خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:

شهادت بیش از ۱۸۵ دانش آموز و معلم

کد خبر : 1758446
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در حملات اخیر آمریکایی - صهیونیستی بیش از ۱۸۵ دانش آموز و معلم به شهادت رسیدند و ۱۲۰ نفر نیز مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه بازدید از مدارس آسیب دیده در حملات اخیر گفت: در این حملات حدود ۲۰ مدرسه از ۲۰ تا ۸۰ درصد آسییب دیده‌اند که عملیات بازسازی آن‌ها به زودی آغاز می‌شود. 

کاظمی با اشاره به بمباران مدارس، بیمارستان‌ها، اورژانس‌ها و هلال احمر، اظهار کرد: این جنایات باید در تاریخ ثبت شود و همه بدانند که تمامی این جنایات برخلاف کنوانسیون‌ها، تعهدات و قوانین جوامع بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی، اتفاق افتاده است. 

وی با اشاره به سکوت خفت بار مجامع بین‌المللی گفت: ملت ایران سربلند و سرافراز ایستاده است و با تمام وجود در مقابل جنایات و حملات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکایی جنایتکار دفاع خواهد کرد. 

کاظمی با بیان این که دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند این کشورند، تصریح کرد: به قول شهید سلیمانی ما ملت شهادت و ملت امام حسین هستیم و طبیعتا خون بر شمشیر پیروز خواهد بود و ان‌شاءالله این تهاجم و فتنه نیز شکست سنگینی را به دشمن تحمیل خواهد کرد. 

وی با اشاره به مجروح شدن دانش‌آموزان و فرهنگیان ادامه داد: حدود ۱۲۰ همکار و دانش‌آموز ما مجروح شده و در بیمارستان بستری شدند به لطف الهی بسیاری از آنان تحت درمان قرار گرفته و ترخیص شده‌اند. 

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سناریوهای مختلف برای استمرار آموزش گفت: بعد از تعطیلی ۷روزه که به دلیل شهادت رهبر معظم انقلاب (رضوان الله تعالی) اعلام شده است، آموزش‌ها تا پایان اسفندماه به صورت مجازی ادامه خواهد یافت و اگر در ادامه مسیر اخلالی ایجاد شد، تداوم آموزش‌ها به صورت آفلاین و با استفاده از ظرفیت مدرسه تلویزیونی ایران استمرار پیدا خواهد کرد. 

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: دانش‌آموزان ما فراتر از دانش‌آموزان دهه شصت هستند و این حملات و فتنه‌ها هیچ ترس و وحشتی در دل آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل