معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد:

تداوم غربالگری گروه‌های سنی و مراقبت‌های بارداری در خانه‌های بهداشت

خدمات پیشگیرانه، مراقبتی و غربالگری برای تمامی گروه‌های سنی در شرایط جنگی بدون وقفه در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت سراسر کشور ارائه می‌شود.

به گزارش ایلنا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد که بسته‌های خدمات سلامت در خانه‌های بهداشت در شرایط جنگی نیز مطابق برنامه و بدون وقفه در حال اجراست و تمامی گروه‌های سنی از این خدمات بهره‌مند می‌شوند. 

برای کودکان زیر پنج سال خدماتی از جمله غربال‌گری کم‌کاری تیروئید، فنیل‌کتونوریا و سایر بیماری‌های متابولیک ارثی، غربال‌گری شنوایی، واکسیناسیون، ارزیابی رشد و نمو، بررسی تکامل و هوش، ارزیابی وضعیت تغذیه و الگوی غذایی، پایش تغذیه با شیر مادر و وضعیت سلامت مادر، ارزیابی رفتار والدین با کودک و مراقبت از سلامت دهان و دندان ارائه می‌شود. 

در سنین مدرسه نیز غربال‌گری در پایه‌های اول، چهارم، هفتم و دهم انجام می‌شود که شامل ارزیابی قد، وزن و رشد، بررسی الگوی تغذیه‌ای، کنترل فشار خون، سنجش بینایی و شنوایی، ارزیابی سلامت روان، بررسی مصرف مواد، الکل و دخانیات، ارزیابی سلامت اجتماعی، فلورایدتراپی، فیشورسیلانت و معاینه کامل توسط پزشک است. 

برای جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال خدماتی همچون ارزیابی فشار خون، قد و وزن و شاخص توده بدنی، بررسی وضعیت تغذیه، ارزیابی سلامت روان و میزان درگیری با مصرف مواد، الکل و دخانیات و همچنین غربال‌گری تالاسمی در افراد در شرف ازدواج ارائه می‌شود. 

در گروه سنی ۳۰ تا ۶۰ سال، خطرسنجی بیماری‌های قلبی و عروقی، غربال‌گری دیابت و فشار خون، اندازه‌گیری قد، وزن و دور کمر، ارزیابی شاخص توده بدنی، بررسی الگوی تغذیه، ارزیابی سلامت روان، بررسی مصرف مواد و دخانیات، ارزیابی ارتباط متقابل زوجین و غربال‌گری سرطان پستان و دهانه رحم در بانوان و سرطان روده بزرگ در زنان و مردان ۵۰ تا ۷۰ سال انجام می‌شود. 

برای سالمندان بالای ۶۰ سال نیز خطرسنجی بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و فشار خون، اندازه‌گیری قد و وزن، بررسی توده بدنی، غربال‌گری خطر زمین‌خوردن، افسردگی، سرطان روده بزرگ تا ۷۰ سالگی و ارزیابی سلامت اجتماعی و روانی انجام می‌گیرد. 

براساس گزارش وبدا، همچنین مادران باردار از مراقبت کامل دوران بارداری بهره‌مند می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که هشت نوبت مراقبت توسط ماما و سه نوبت توسط پزشک انجام می‌شود. آزمایش‌های بارداری به‌صورت رایگان ارائه شده و آموزش زایمان طبیعی همراه با ورزش‌های دوران بارداری در مراکز انجام می‌شود. مراقبت‌های پیش از بارداری و پس از زایمان نیز ارائه شده و مکمل‌های مورد نیاز به‌صورت رایگان در اختیار مادران قرار می‌گیرد.

