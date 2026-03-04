انتقال ۱۹ مرکز نگهداری از معلولان به اماکن امن/ مراکز ویزیت در منزل فعالند

فاطمه عباسی؛ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور درباره اقدامات این معاونت برای افراد دارای معلولیت در شرایط کنونی به خبرنگار ایلنا گفت: ما با توجه به تجربه‌ای که از جنگ ۱۲ روزه داشتیم، همه پروتکل‌های مدیریت در بحران را آماده و به صورت تاکیدی بارها برای مراکزمان ارسال کرده بودیم. در این پروتکل‌ها، موضوع ذخایر غذایی و دارویی برای مدت ۳ ماه، اتاق‌های امن و همه موارد ضروری برای حفظ امنیت و سلامت روان مددجویانی مقیم در مراکزمان مورد تاکید و تدارک قرار گرفته بود. بنابراین مراکز ما از آمادگی لازم برای چنین شرایطی برخوردار بودند و مشکل خاصی نداشتیم.

او ادامه داد: در حال حاضر نیز ارتباط مستمر ما با استان‌ها به صورت حضوری و آنلاین در جریان بوده و وضعیت مراکزمان در زمینه اقلام اساسی غذایی، بهداشتی و دارویی مورد پایش مداوم است که در صورت بروز چالش درجهت رفع آن اقدام می‌کنیم.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی به حضور شصت هزار مددجوی مقیم در مراکز بهزیستی اشاره کرد و افزود: در پروتکل‌ها تاکید کرده بودیم برای مراکزی که در کنار اماکن نظامی و حساس هستند، محل‌های امنی در نظر گرفته شود تا در مواقع خاص بدون مشکل تخلیه شوند. در حال حاضر هم ۱۹ مورد از مراکز ما در سراسر کشور که در مناطق حساس بودند را تخلیه و جا به‌جا کردیم و مشکلی هم ایجاد نشد. در این مدت ۵۱۸ نفر از مددجویان دارای خانواده موثر ما هم بنا بر تمایل وخواست خانواده‌ها از مراکز ترخیص شدند و در کنار خانواده قرار گرفتند. سایر مددجویان هم در سلامت و صحت کامل هستند و خدمات را دریافت می‌کنند.

به گفته او پایش مراکز شبانه روزی که در مجاورت مراکز نظامی و حساس قرار دارند در راستای ی ایمن‌سازی فضای فیزیکی یا انتقال مددجویان به مراکز امن یا فضاهای در اختیار سازمان بهزیستی ادامه دارد. همچنین برای تامین فضای مناسب با فرمانداری‌ها هم در ارتباط بوده و هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود.

شارژ کالابرگ مراکز برای ۳ ماه

عباسی از شارژ کالابرگ مراکز شبانه‌روزی و توانبخشی زیر نظر سازمان بهزیستی برای مدت ۳ ماه خبر داد و اضافه کرد: همچنین در حال انجام مراحل پرداخت یارانه به مراکز هستیم، و برای پرداخت هر چه سریع‌تر حق پرستاری و سایر موارد پرداختی عزیزان دارای معلولیت هم در حال رایزنی هستیم.

او درباره ارائه خدمت به مددجویانی که نیاز به خدمات پرستاری در منزل دارند هم گفت: مراکز ویزیت و مراقبت در منزل بهزیستی و همچنین CBR‌ها یا «برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه» نیز به صورت روزانه همچنان فعالیت می‌کنند. برنامه‌ای که تقریباً بیش از ۹۵ درصد از افراد دارای معلولیت روستایی و بیش از ۱۰ درصد از افراد دارای معلولیت شهری تحت پوشش آن قرار دارند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تاکید می‌کند که با توجه به ارتباط‌های مستمر اجزای مختلف این سازمان با یکدیگر تاکنون وضعیت تحت کنترل بوده و در هیچ یک از مراکز این سازمان مشکلی ایجاد نشده است.

